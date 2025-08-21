La laguna de Guatraché, con nuevo concesionario

El complejo de la laguna de Guatraché, ubicado en el Parque Samuel Novick, comenzará sus actividades los días 12 y 13 de septiembre ya con su nuevo concesionario.

“Fue un proceso licitatorio que abarcó el predio de la laguna, como el spa, las habitaciones, el desayunador, camping, restaurante, proveeduría y las piletas, consultas hubo muchas pero oferente dos, finalmente se le adjudicó a Fabricio Quiñones, de la localidad de Darregueira”, le dijo a La Arena el intendente Sergio Arrese.

El jefe comunal agregó que “Quiñones está vinculado al sector gastronómico en la localidad de Darregueira, tiene la actividad desplegada en esa localidad y decidió probar acá en Guatraché”. Enseguida destacó: “El hombre va realizando varias inversiones en la laguna, en principio en el sector del restaurante, de la laguna, por lo menos es lo que se está viendo”. Finalmente, Arrese expresó su deseo de que le vaya bien. “Se espera que tenga la buena fortuna de que realice bien las cosas y que le vaya bien. Esa es la idea, apuntar a una buena atención con un tercero, con alguien que tenga ganas de emprender y atender al turismo que nos visite en la laguna de Guatraché”.

Reforma en restaurante.

“El restaurante ya estamos reformándolo, lo estamos preparando como para 100/120 personas, para poder ofrecer shows los fines de semana, que la gente pueda venir a divertirse y quedarse acá”, le dijo el concesionario a un medio local. El hombre explicó que seguirá funcionando como lo venía haciendo. “La entrada es libre y gratuita como se hacía antes, solo se va a cobrar cuando se hacen los espectáculos habitualmente. El restaurante, es empezar los viernes y sábados con algún show y después también los días de semana, ofrecer algún plato al mediodía. La hotelería ya está funcionando, de a poco estamos armando el spa y veremos como lo vamos a hacer funcionar”.

