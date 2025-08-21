Capacitación sobre generación distribuida de energía

La actividad, a cargo del equipo de la Secretaría de Energía y Minería, abordó los principales aspectos del Régimen de Generación Distribuida, instrumentado a través de la Ley Nº 3285 de Desarrollo Energético, que promueve un papel activo de las personas usuarias en relación con sus consumos eléctricos y el uso de energías renovables. En el Auditorio del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), las y los participantes accedieron a información detallada sobre el marco normativo provincial que regula la generación distribuida y el paso a paso del trámite necesario para convertirse en usuario-generador.

También se expusieron experiencias de asesoramiento brindadas por el equipo técnico de la Secretaría y se abordó el estado actual de la generación distribuida en La Pampa, los beneficios y desafíos que presenta la actividad hacia el futuro. Además, el equipo que brindó la charla resaltó la importancia de poner estas herramientas en diálogo dentro del sector público, para que quienes se desempeñan en la Administración puedan convertirse en agentes de promoción de la política pública energética. “Ello es fundamental para seguir fomentando que más personas usuarias del servicio eléctrico tomen un rol activo frente a sus consumos de energía, y se sumen al Régimen de Generación Distribuida, que hoy ya cuenta con usuarios generadores en 25 localidades pampeanas, que generan más de 1 MWh de energía”, destacaron a la Agencia Provincial de Noticias. El encuentro permitió fortalecer las capacidades de los agentes estatales en torno a una temática clave para el desarrollo sostenible, aportando herramientas conceptuales y prácticas que facilitan la difusión y acompañamiento de esta política pública por parte de la ciudadanía. La capacitación se llevó a cabo en el eje Ciclo sobre Políticas Públicas de la Provincia de La Pampa, dispuesto en la planificación anual de PROCAAP.

Más actividades de formación

Desde PROCAAP -a cargo de la Dirección General de Capacitación y Profesionalización de la Administración Pública- se informó las próximas capacitaciones que se realizarán durante este mes: Este viernes 22, se desarrollará la capacitación: “Qué hacer ante una situación de violencia: protocolos y herramientas”, orientada a aportar conocimientos y recursos frente a casos de violencia por razones de género. En tanto, el miércoles 27 comenzará el curso “Liderazgo e Inteligencia emocional” que se dictará en forma virtual junto a la Fundación del Banco de La Pampa. Por último, el jueves 28 se desarrollará la capacitación “Almacenamiento en la Nube”, incluyendo conceptos en Cloud y Drive aplicados a Google Drive y OneDrive, así como las herramientas principales para abordar el trabajo colaborativo, en línea y sincrónico. Las capacitaciones se convocarán en forma progresiva a través del Canal de difusión de Whatsapp de PROCAAP, por correo electrónico y estarán disponibles para las y los agentes públicos provinciales en el Sistema de Inscripciones del Programa (procaapinscripciones.lapampagob.ar).