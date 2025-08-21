Silvia Prost presenta su obra en 25 de Mayo y General Pico

La escritora y docente pampeana Silvia Prost, oriunda de Guatraché, presentará su obra en las localidades de 25 de Mayo y General Pico durante el mes de agosto, mientras prepara el lanzamiento de su nuevo libro de poemas Pachulí y Geranio.

Prost continúa su gira cultural por distintas localidades del país, llevando su literatura y su arte a nuevos públicos. Ya pasó por la localidad de Darregueira en la provincia de Buenos Aires y durante este mes, se presentará en dos pueblos de La Pampa, donde compartirá su libroLa escuela que estafa y adelantará detalles de su próxima obra poética Pachuli y Geranio.

La presentación en Darregueira tuvo un valor especial para la autora, quien ejerció durante once años como profesora en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 37 de la localidad.

Este viernes 22 de agosto a las 18.30h en la ciudad de 25 de Mayo, en el Auditorio Municipal 25, en Pres. Figueroa Alcorta 546. Finalmente, el viernes 29 de agosto a las 18.30h, estará en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Zona Norte de General Pico en Calle 19 N.º 789 será la última presentación del mes.

Su libro La escuela que estafa, es una obra que invita a reflexionar sobre las contradicciones del sistema educativo, acompañada por una experiencia artística integral que trasciende el formato convencional de la presentación literaria.

En paralelo con estas actividades, la autora se encuentra ultimando detalles para el lanzamiento de su nuevo libro: Pachulí y Geranio, una recopilación de poemas que entrelaza dos universos emocionales, un viaje íntimo a través de las emociones, un testimonio literario de la complejidad del amor en sus múltiples formas.

Fuente La Pampa Noticias

