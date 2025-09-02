Finalizó la obra de ampliación de la red de agua potable en Uriburu

En Uriburu finalizó la obra de ampliación de la red de agua en su tercera etapa. La nueva infraestructura cumple con el objetivo de lograr una mayor optimización del funcionamiento de la red en su conjunto y de llegar con el servicio a nuevos usuarios de la localidad situada sobre la Ruta Nacional Nº 5.

Las dos etapas anteriores y esta tercera etapa recientemente concluida, fueron financiadas por el Gobierno provincial, mediante el Programa ProPAyS, que lleva adelante la Administración Provincial del Agua.

La red de agua original de Uriburu, con un diseño de ramificación en forma decreciente limitó el crecimiento de la misma, lo cual imposibilitó el normal abastecimiento y acompañamiento al crecimiento poblacional.

La intendenta municipal, Ivana Ferrer, valoró la concreción de los trabajos que redundará en una mayor calidad de vida para las y los vecinos. “Realmente es una obra que en la localidad era muy necesaria. Esta es la tercera etapa y nos va a permitir tener un mejor consumo y una mejor llegada de agua a todas las viviendas, debido a que en algunos barrios estábamos teniendo problemas de abastecimiento”, dijo. “La obra en realidad se desarrolló en distintos sectores de la planta urbana y es la tercera etapa de un completamiento general”, agregó la jefa comunal en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias.

“Se hicieron casi 4.900 metros de extensión de red en esta nueva etapa, ya en la totalidad de las anteriores llegamos a 12.000 metros más o menos y con diferentes diámetros, según el diseño que se hizo desde la Administración Provincial del Agua. Ahora estamos armando también proyectos con la gente del APA por medio de otra operatoria que es el PROSEDEC, para hacer extensiones de red de cloacas, ya tenemos la documentación armada y veremos la posibilidad de concreción”, amplió.

El Programa Provincial de Agua y Saneamiento (PRoPAyS) fue implementado en el año 2005, pensado fundamentalmente para encontrar soluciones a problemas que requieren obras de pequeña o mediana escala en cada una de las localidades pampeanas. “Estos tipos de programas nos permiten realizar obras en el pueblo, que sin la ayuda del gobierno provincial sería imposible llevarlas a cabo por administración municipal. Son obras sumamente importantes, nos sentimos siempre muy acompañados desde Provincia y sobre todo con estos programas que nos permiten mejorar, como en este caso un servicio fundamental qu