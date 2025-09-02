Anunciaron nuevas capacitaciones para la Administración Pública Provincial

Comprenden desde la incorporación de herramientas digitales hasta temáticas ambientales, de gestión patrimonial y de innovación en el sector público, fortaleciendo aspectos de la modernización del Estado.

El Ministerio de Conectividad y Modernización anunció el cronograma de actividades que se desarrollarán durante septiembre en el marco del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial con propuestas orientadas a fortalecer las competencias de las y los agentes en áreas clave de la gestión pública.

El ciclo incluye instancias presenciales, virtuales y combinadas, que abarcan desde la incorporación de herramientas digitales hasta temáticas ambientales, de gestión patrimonial y de innovación en el sector público, fortaleciendo aspectos de la modernización del Estado.

El viernes 5, se dictará en forma virtual el curso “Firma digital: Nociones generales, usos y modalidades. Nuevas tendencias normativas en su aplicación”. Esta capacitación tendrá una evaluación a través de la plataforma de PROCAAP Virtual y será dictada por la Subsecretaría de Modernización.

El objetivo es transmitir los conocimientos necesarios para operar con firma digital, conocer sus alcances legales, modalidades, obtener el certificado de firma digital, firmar documentos y verificar la firma en los documentos firmados digitalmente tanto en la Administración Pública como en el ámbito personal.

El jueves 11, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, se realizará la capacitación “Registración de movimientos patrimoniales bajo el marco del nuevo sistema web”, que dictará la Contaduría General de la Provincia.

Asimismo, continuará en forma virtual el dictado de Ley Yolanda, vinculado a la formación integral en ambiente con perspectiva en desarrollo sostenible, especialmente en cambio climático, para funcionarios, funcionarias y agentes de Fiscalía de Estado, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Pampetrol y el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda.

El miércoles 17, en la Sala Ricardo Nervi del Centro Cultural MEDASUR, se brindará la capacitación “La problemática y el reclamo de La Pampa por el río Atuel”, en el marco del “Ciclo de políticas públicas de la Provincia de La Pampa”, planteado en la planificación del Programa. Será dictada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

El martes 23 y jueves 25, se realizará el curso “Fortalecer conocimientos y prácticas que garanticen la calidad y trazabilidad de datos en los sistemas de RRHH; Presupuesto y Ajustes y Liquidaciones”, en el Auditorio Centro Cultural MEDASUR y también se transmitirá por la plataforma Zoom.

A través de esta actividad de formación, se aportarán las herramientas necesarias para garantizar que el movimiento de cada trámite se refleje adecuadamente en los sistemas de Presupuesto, Recursos Humanos, Ajustes y Liquidaciones, evitando omisiones que puedan derivar en errores en la liquidación o en la falta de pago de haberes a los agentes.

El lunes 29, continuará el dictado del curso sobre Ley Yolanda para el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y el Tribunal de Cuentas, también a través de PROCAAP Virtual.

El martes 30, se dictará la capacitación “Inteligencia Artificial: experimentando su potencial en la gestión de la Administración Pública” en el Auditorio Centro Cultural Medasur. Estará a cargo de la Dirección General de Inclusión Digital. Esta actividad abordará la esencia y el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad y sus implicancias éticas y sociales. Se analizará la evolución de la IA desde sus inicios hasta la actualidad y la automatización de procesos.

Las convocatorias para las actividades de formación se realizarán en forma progresiva a través del Canal de WhatsApp de PROCAAP, por correo electrónico y estarán disponibles en el Sistema de Inscripciones (procaapinscripciones.lapampa.gob.ar).

Deje su comentario en Facebook