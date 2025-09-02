La Expo Apícola Doblas reflejó el acompañamiento del Gobierno provincial a los productores

La 28° edición de la actividad tuvo una notable repercusión y contó el respaldo provincial y municipal.

El evento organizado por la Cooperativa de Doblas, desde hace casi 30 años, contó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, el intendente local, Dario Monsalve, productores, empresarios y trabajadores apícolas, el presidente de la COSEDO, Jorge Páez, y el director de Ganadería, Marcelo Lluch. La ministra destacó que “hay una decisión política del gobernador de acompañar cada uno de estos eventos relacionados con la producción de la Provincia y con ello también esta Expo tan reconocida que ya es de todos los pampeanos”.

Por su parte, Páez, dio la bienvenida a la 28° edición al que identificó como “un espacio para aprender, mostrar e intercambiar conocimientos y experiencias”.

Opinó que “este año no resultó fácil para la producción por las inclemencias del tiempo, la baja de los precios, la compleja situación económica, sin embargo, -enfatizó- estamos firmes porque la apicultura es mucho más que un aparato productivo, es cultura, es historia e identidad para nuestro pueblo”. Destacó que cada año “contamos con el apoyo del Gobierno provincial y municipal, pero el verdadero motor son los apicultores, quienes trabajan en familia y en pos de la comunidad”. Finalmente, agradeció a todos los que colaboraron y lo hacen año tras año, y a quienes participan en esta edición.

Monsalve a su turno, manifestó que “volver a tener hoy una Expo Apícola nos sirve para demostrar el profundo compromiso que tiene, no solo la Cooperativa en el proyecto de promoción apícola, sino también la comunidad de productores apícola”, y agregó “esa mirada es compartida por el Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción, como también el por el Club que colabora y allí tiene el acompañamiento del municipio y de la Provincia”.

La Expo Apícola de Doblas nuevamente reunió a una gran cantidad de visitantes, consolidándose como una cita imprescindible en la Provincia y la región en lo que respecta a la producción de miel y sus productos derivados.

