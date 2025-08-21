Desarrollaron nueva capacitación en el Registro Civil de General Acha

La Dirección General del Registro Civil de La Pampa llevó adelante una nueva capacitación sobre la confección de actas digitales en las oficinas de General Acha. De esta manera, se sigue fortaleciendo el trabajo del Registro Civil en el interior provincial.

El equipo técnico del área que depende del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, compartió una jornada de capacitación con la jefa y el personal de la oficina local con las que trabajaron sobre actas de nacimiento.

Se repasaron los requisitos necesarios para proceder a las inscripciones registrales, la manera de cargar en el sistema digital para la posterior confección de las actas, y la posterior digitalización de los documentos.

“Fue un encuentro práctico, con intercambio de experiencias, consultas y actualizaciones en materia registral, siempre con el objetivo de mejorar la atención y los servicios a la ciudadanía”, resaltó la subdirectora, Vanesa Torres Nowak, a la Agencia Provincial de Noticias.

Estos espacios permiten al Gobierno provincial estar cerca de cada delegación, acompañar su tarea diaria y seguir construyendo un Registro Civil más ágil y actualizado en toda la Provincia.

