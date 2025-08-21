Paritaria estatal: sigue la recuperación del salario

Los salarios y jubilaciones en La Pampa acumularán un aumento de enero a octubre del 40 % mientras que la inflación proyectada será del 23%. Con un incremento acumulado superior a la inflación y la garantía de que ningún agente público cobre por debajo de la Canasta Básica Total, el Gobierno de La Pampa reafirma su compromiso con la recomposición real de los salarios estatales.

En el marco de la paritaria con los gremios estatales, el Poder Ejecutivo Provincial presentó una propuesta de incremento salarial que asegura la continuidad del proceso de recuperación real del poder adquisitivo de los salarios de la Administración Pública.

La propuesta consiste en un aumento del 3% a partir de agosto, un 2% en septiembre y un 2% en octubre, lo que representa un incremento acumulado del 7,16% en el trimestre. Además, se estableció una cláusula de revisión para octubre, que permitirá volver a evaluar la evolución de los ingresos frente al contexto económico.

Con estos aumentos, los salarios de las y los empleados públicos habrán percibido durante el 2025 un incremento total del 39,31%, frente a una inflación estimada en 22,5% para el mismo período. De esta manera, se ratifica la decisión política del Gobierno provincial de garantizar que las y los trabajadores tengan una mejora real en sus ingresos.

Asimismo, se aseguró que todos los agentes estatales, tanto en forma individual como con cargas de familia, percibirán haberes por encima de la Canasta Básica Total del Indec, que marca la línea de pobreza.

La propuesta significa un enorme esfuerzo financiero en un contexto de gran volatilidad económica nacional y de recortes de recursos por parte del Gobierno central. Esta decisión reafirma el compromiso de la Provincia con sus trabajadoras y trabajadores, considerados pilares fundamentales en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía y en la construcción de un Estado presente que garantiza derechos.

