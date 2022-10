Ziliotto anunció baja de impuestos para quienes producen más

El beneficio comprende a todos los sectores económicos. Particularmente para el campo, anunció acceso al Programa de Subsidios a la generación de empleo agrario y la creación de Fiscalías Especiales para delitos rurales. Los anuncios fueron formulados por el gobernador, Sergio Ziliotto, en el marco de la inauguración de la 96° Exposición Rural de Santa Rosa.

El gobernador Sergio Ziliotto fue recibido por el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera local, Marcelo Rodríguez. Integraban la comitiva oficial el vicegobernador Mariano Fernández, el intendente capitalino Luciano di Nápoli, la ministra de la Producción Fernanda González, los ministros de Seguridad, Horacio di Nápoli y de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia. En el palco también estuvieron el representante de Carbap Horacio Salaverry y el senador nacional Daniel Kroneberger

.

Discurso completo del gobernador Sergio Ziliotto

“En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de la muestra agrícola, ganadera, comercial, industrial y de servicios más importante de nuestra Provincia.

Es una situación propicia para detallar la situación de la economía provincial, principalmente aquella vinculada al campo pampeano. Imposible soslayar el lugar que ocupa en nuestra economía. No sólo como producción primaria, sino también por sus cadenas de valor frigorífica, láctea, harinera, aceitera o metalúrgica. Su fuerte participación en el incipiente crecimiento económico provincial surge vinculada, sin ninguna duda, a ese encuentro estratégico que propiciamos entre el Gobierno y las fuerzas productivas.

Durante el mes de setiembre, el Gobierno provincial, a través de la ministra de la Producción se ha explayado en cada exposición rural acerca de la realidad del campo pampeano. No obstante, es propicio abordar los datos más destacados.

A pesar de los avatares del clima y los vaivenes del mercado mundial, debemos valorar el aporte de la agricultura. La cadena cerealera mantiene su lugar preponderante en las exportaciones pampeanas, logrando, en el primer semestre de 2022, ventas por US$ 380 millones. Mientras el cultivo de trigo representa el 4% de la producción nacional, ubicándose en el 5° lugar, la cosecha de maíz muestra números récord, llegando a las 3.700.000 toneladas. Si nos referimos a las oleaginosas, el girasol duplicó su producción respecto a la campaña anterior, aunque el cultivo de soja sigue siendo la mayor participación, del 62 % de la superficie sembrada.

Atentos a las complicaciones climáticas hemos declarado emergencias agropecuarias totales o parciales en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Limay Mahuida, Puelén, Loventuél, Toay, Conhello, Trenel, Rancul y Realicó.

A pesar de ello, no nos conformamos con decisiones coyunturales. Debemos sumar herramientas sistemáticas para mitigar el cambio climático, morigerar sequías o inundaciones y reparar suelos degradados. Trabajamos en el diseño e implementación del “Programa de Renovación e Implantación de Pasturas Perennes” que nos permitirá promover la siembra de pasturas con énfasis en la producción y conservación forrajera. La actividad láctea sigue creciendo. Hoy contamos con 123 tambos, que producen más de 280 mil litros de leche por día, de los cuales el 61 % se procesan dentro de la Provincia de La Pampa, dando un importante movimiento industrial a través de las 22 plantas procesadoras activas.

La actividad apícola, en la última cosecha, también mostró una producción récord, llegando a 7000 toneladas. Su actualidad surge de 429 productores, 65 salas de extracción y 6 fraccionadoras de miel. Nuestra Provincia cuenta con un marco agroecológico único para producir, para lo cual seguimos protegiendo nuestro bosque nativo con un fuerte trabajo de aprovechamiento sustentable. A través de aportes no reintegrables apoyamos y financiamos planes de forestación y manejo de bosques, buscando mayor productividad a partir de medidas de prevención y mitigación de incendios forestales. Esta puesta en valor del recurso natural también ha generado en la Provincia un incremento sustancial del turismo cinegético. Acompañadas de eficientes políticas públicas de protección de nuestra fauna y flora, permiten apuntalar una actividad generadora de actividad económica y de empleo.

Fiel a nuestra concepción, hemos generado espacios de discusión y concertación con todos los sectores económicos. El campo no es la excepción. Junto a los ministerios de Seguridad y Gobierno y con la participación del Ministerio Público Fiscal, el principal tema convocante es la seguridad rural. En tal sentido, impulsaremos la creación de unidades fiscales especiales, exclusivas para abordar junto a la Policía de La Pampa la investigación de dichos delitos y la promoción de la acción penal contra sus autores.

Además de esa interrelación, las entidades del campo integran la Mesa Agropecuaria, el Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria, el Consejo Asesor de suelos y las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal y Vegetal.

En esa integración, jerarquizada con el aporte de los organismos científicos y técnicos, asumimos ese gran desafío que es aumentar la producción de carne, principalmente vacuna, para satisfacer conjuntamente el consumo local y la demanda nacional e internacional cada vez más importante, sin descuidar el nivel de calidad que nos caracteriza.

Fiel a su historia, el sector ganadero ostenta una vez más el mayor aporte a la economía provincial. Tanto el Plan Ganadero Provincial como el Plan Provincial de Control y Erradicación de Enfermedades Venéreas, son políticas públicas y participativas para potenciar esa estratégica eficiencia productiva. Y hablo de potenciar, porque los datos que hoy surgen del sector, muestran comportamientos crecientes.

El stock ganadero es un 5 % mayor al año anterior. Con más de 3.530.000 cabezas, alrededor de 10 por cada habitante, nuestra Provincia sigue siendo un referente indiscutido a nivel nacional. El porcentaje de destete, un claro parámetro de eficiencia productiva, muestra un incremento en el último año de 4 puntos porcentuales, situándose por encima del 68 %. Como es costumbre, superior a la media nacional. Asimismo, también producto de políticas públicas, el índice de cantidad de toros por vaca decrece paulatinamente. Se sitúa en 3,68%, mostrando una clara eficiencia reproductiva. Durante este año, hasta el mes de agosto, se han faenado más de 313 mil cabezas, un 19% más respecto al mismo período del 2021.

Si hablamos de incrementar la producción de carne, es imposible obviar el peso mínimo de faena. En La Pampa lo hemos llevado en 2022 a 258 kilogramos, cuando a nivel nacional se ubica en 231. Las exportaciones de carne, desde enero a agosto del corriente año, superan las 36.600 toneladas logrando un incremento del 21%, al compararlo con el mismo período de 2021, año en que también crecieron las exportaciones respecto de 2020. El financiamiento público incluye todos los eslabones productivos del sector. Con distintos niveles de tasa subsidiada por el Gobierno provincial y en créditos otorgados por un Banco de La Pampa cada vez más involucrado en el sistema productivo.

Entre enero de 2021 y agosto de 2022 hemos otorgado al agro pampeano créditos por $ 3.024 millones, tanto para inversión como para capital de trabajo. Este volumen de financiamiento trajo aparejado un aporte público de todos los pampeanos, concepto de subsidio de tasas de 683 millones de pesos.

En ese mismo período, el Compre Pampeano aportó al campo financiamiento por 1.555 millones de pesos. Ese mismo Compre Pampeano que suma una bonificación especial de 15 puntos para las operaciones que se realicen en todas estas exposiciones rurales de la Provincia. Siguiendo nuestra apuesta a la producción, en los próximos días sumaremos una nueva línea específica. Los productores tamberos podrán financiar la recría, la compra de vientres, y la retención de terneras y vaquillonas. Tendrán 12 puntos de bonificación de tasa y un monto de hasta 7 millones de pesos por productor.

A todo ello, debemos sumar las herramientas a las que todos los sectores económicos pueden acceder a partir del Plan de Promoción de la Inversión Productiva: estamos hablando del Fondo de Garantías de Carácter Público (FoGaPam) de clara inclusión financier; nos referimos al Régimen de Incentivos Fiscales que premia con menos impuestos el incremento de la producción y también los programas que subsidian la generación de empleo. En línea con ello, y a partir de la presencia de la mayoría de los actores económicos en esta muestra, quiero anunciarles que haremos un aporte más en la búsqueda de incrementar la inversión productiva en todos los sectores económicos.

Uno de los objetivos primordiales de la ley de Incentivos Fiscales es premiar al que produce más. En todos los sectores, a más actividad económica, menos impuestos. A mayor generación de empleo, menos impuestos.

Por ello, propondremos a la Cámara de Diputados ampliar estos incentivos fiscales a partir de 2023. A partir de ello, la actividad económica incremental, comparada en términos reales con los últimos tres años, tendrá un 50% de descuento en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ello generará créditos fiscales para pagar impuestos y tasas administrativas provinciales. A tal efecto, el presupuesto 2023 destinará 613 millones de pesos para hacer frente al costo de esta exención impositiva. Sin dudas que también será un premio para los contribuyentes que cumplen con sus responsabilidades tributarias, aunque muchas veces no se los valore. En el sector del agro en particular, estaremos premiando a la enorme mayoría de los productores, ya que el 94,1 % se encuentra en esa situación, por eso, para la enorme mayoría de los productores de la provincia de La Pampa el SIRCREB no es un problema

Días atrás, hemos dictado un nuevo programa de incentivo a la generación de empleo, al que también puede acceder el agro pampeano. Así, por cada nuevo empleo registrado, el productor accederá a una reducción del costo laboral, recibiendo un aporte mensual de 68 mil pesos. Este incentivo lo recibirá durante 12 meses, tendrá actualización por índice salarial y también generará crédito fiscal para pagar impuestos. Como verán, esta es una herramienta más que ponemos en marcha para seguir generando empleo privado registrado. Y hablo de seguir generando porque así lo certifican los registros oficiales, que muestran un crecimiento sostenido del empleo privado.

Prueba de ello, y a pesar de transitar años períodos difíciles, entre marzo de 2019 y junio de 2022 hemos generado 1740 nuevos empleos registrados. La mayoría de ellos con el aporte de nuestros programas de subsidios.

Este nivel de empleo privado actual consolida una creciente mayor cuantía de empleo privado asalariado en relación al empleo público. Ejemplo de esto es que en el mismo período que les mencioné anteriormente, la planta de la administración pública central disminuyó en 259 cargos, en el marco de su progresiva digitalización. Por último, una vez más convoco a todas y a todos a seguir trabajando juntos.

Somos conscientes que el escenario global resulta muy complejo. Que cuestiones exógenas impactan negativamente en nuestra Provincia. La crisis mundial, la situación económica de nuestro país y los factores climáticos golpean y muchas veces atenúan nuestros logros. Aun así, La Pampa crece. Y eso es producto de acciones conjuntas, es producto de la sinergia público-privada. Potenciemos esos esfuerzos. Sin egoísmos ni sectarismos. Lo público y lo privado. Asumiendo cada uno la responsabilidad que nos compete.

Solo así, será la única manera de transformar este crecimiento, en desarrollo con más inclusión social y mayor igualdad de oportunidades para todas y todos los pampeanos”.

