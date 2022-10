ParaAraucanía y ParaEpade: protagonistas se mostraron conformes con las perfomances

Luego de cinco intensos días deportivos en las localidades chubutenses, la delegación pampeana finalizó los Juegos patagónicos con un balance “muy positivo”. Una serie de buenas perfomances dejó a La Pampa bien posicionada en la tabla general de ambas competencias.Más allá de los resultados deportivos, los Juegos también tienen otro aspecto importante, donde prevalece “hacer amistades, el turismo y pasa buenos momentos”, dicho por los mismos protagonistas., uno de los atletas pampeanos, se coronó con medalla de en lanzamiento de jabalina clase 41 y lanzamiento en disco, donde logró record de ParaAraucanía con 17m09c.“Es una alegría enorme haber conseguido la mejor marca. Me había preparado para andar bien y lo mejor posible. Asi que haber superado la marca me da mucha satisfacción. Conocía a los rivales y sabía que podía esperar buenos resultados”, contó a la Agencia Provilncial de Noticias. “La estoy pasando bien, me gusta mucho competir y hacer amigos con chicos de otras provincias”, agregó.

Nahuel Giménez

El capitán del equipo de básquet 3×3 sobre sillas de ruedas, disputó su cuata final en los Juegos y destacó al torneo como “espectacular”. “Hace cuatro años que debutamos en esto y llevamos cuatro finales, donde el año pasado pudimos salir campeones. Asi que, el balance que hacemos es muy bueno”, afirmó.

“Ellos son un equipo muy duro (por Santa Cruz), le ganamos a Río Negro en semifinales que siempre tiene un equipazo, pero no se pudo en la final, pero contentos de que llegamos”, agregó.

Por último, el basquetbolista manifestó su orgullo de pertenecer al equipo pampeano y participar de los Juegos. “Siempre sumando experiencia, chicos nuevos. La verdad que el lugar es muy lindo, soñado. Eso es lo lindo que te da el basquet, la posibilidad de conocer lugares maravillosos y buena gente de todo el país”, cerró.

Carola Gnocchi Vidal

La nadadora piquense se manifestó “muy contenta con los juegos. Me parecieron muy divertidos. Estamos muy contentos por los resultados en natación, todos pudimos competir. Hicimos lo mejor que pudimos”, remarcó.

“Conocimos muchos amigos de otras provincias. Me gustó mucho el torneo y poder estar todos juntos con el equipo, es un muy lindo grupo”, concluyó.

Alex Martínez

El jugador de Boccia sumó su cuarta medalla de oro consecutiva en los Juegos ParaEpade y remarcó que “es una experiencia muy linda volver a competir en los juegos y poder ganarlos. Es muy lindo compartir experiencias con chicos de otras provincias y de otros deportistas”. Alex fue campeón en la en la categoría BC1.