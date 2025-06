Satisfacción en Colegios y Consejos Profesionales tras reunión “histórica a nivel nacional” con Ziliotto

El proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional para desregular las colegiaturas profesionales, eliminado la matrícula obligatoria, puso en estado de alerta a las autoridades de esas instituciones en La Pampa. En ese contexto, tras el encuentro de ayer con el Gobernador, más de una veintena de Colegios Profesionales, Consejos y Cajas de Previsión Previsionales se fueron con la seguridad de que en la Provincia no se permitirá que se avasallen sus competencias exclusivas. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, referentes de distintas entidades que participaron del encuentro expresaron las sensaciones que les dejó la reunión con el Gobierno provincial.“Fue una reunión histórica a nivel nacional, porque tendrá repercusión en todo el país”, indicó la secretaria General de la Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, y vicepresidenta de la Caja Forense de La Pampa, Sandra Abdo.La dirigente no dudó en calificar a la reunión como “histórica a nivel nacional”, ya que ella recorre todas las provincias a partir de su cargo en la Coordinadora. “El vínculo con el Estado provincial que tenemos en La Pampa, además de ser histórico, es ejemplo en todo el país”, dijo.Existe una preocupación manifiesta de los trabajadores profesionales vinculada con los embates permanentes del Gobierno nacional hacia la regulación de la actividad de todos los profesionales, que también infiere en la posibilidad de administrar recursos propios en las Cajas Profesionales. En este sentido, expresó que “la creación de los Colegios Profesionales y la creación de las Cajas de Profesionales a través de leyes provinciales es una atribución, un poder no delegado de las provincias al Estado nacional”.

“Defender la autonomía provincial”

En ese marco, consideró que se trata de un tema de federalismo, “en primer lugar, es defender las autonomías provinciales, que ya es un discurso que permanentemente destacamos desde la Coordinadora porque este vínculo con la provincia en La Pampa tiene una connotación muy especial, porque lo que estamos viviendo ahora los profesionales lo vivimos en 1994, cuando también había un interés de avasallar las autonomías provinciales, no solamente con las cajas y bancos provinciales sino también con las cajas de profesionales de todo el país y las incumbencias profesionales de los Colegios”.

Recordó: “Fue La Pampa (en 1994) con un trabajo coordinado con la Coordinadora Nacional (que ejercía el secretariado a través de Víctor Bensusán, al igual que en la actualidad) que logró coordinar con nuestros legisladores constituyentes para que llevaran la voz de los profesionales a la Convención Constituyente; y logramos instalar el Artículo 125 de la Constitución Nacional, por eso estaba segura que la Provincia iba a continuar con esa impronta, porque tiene una raíz histórica el vínculo de los profesionales con la Provincia, y todo lo vinculado con el federalismo”.

Poniendo en valor el diálogo franco que se extendió por más de dos horas con las autoridades provinciales, hizo particular hincapié en este apoyo, “que se replica en los medios y nos da una seguridad de que estamos protegidos en La Pampa”.

Este ataque “no es nuevo”

“Para las Cajas de Profesionales de La Pampa esto no es nuevo, desde el año 2020, cuando tuvimos el Foro de Previsión Pampeano, que integramos las tres Cajas de Profesionales, la Caja del Banco de La Pampa y la Caja de la Provincia, el Foro no solo está funcionando para tratar temas comunes en materia previsional y de seguridad social sino que inspiró la creación del Foro Previsional de la provincia de Córdoba, que se constituyó la semana pasada, y estamos replicando esta forma de vincularnos los profesionales con la Provincia. En ese contexto, ayer quedó muy clara la posición de los profesionales en defensa de la Caja Provincial; y pusimos a disposición del Gobernador todos los técnicos que tenemos en las distintas profesiones, para colaborar en la defensa del federalismo y de las incumbencias de la provincia de La Pampa”, prosiguió.

Respecto a la imposición permanente del Gobierno nacional, resaltó que desde el sector profesional siempre se manejan dentro del marco regulador de las leyes (Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y demás normativas). “Cuando desde el Estado nacional aparecen cuestiones que son evidentemente inconstitucionales y pareciera que eso no importa, la preocupación se va profundizando porque no tenemos tampoco un interlocutor válido desde ese lugar”, indicó.

“Que salgan estos proyectos así, con esa redacción, la forma en que lo presentan, diría que es irrespetuosa porque estamos hablando de profesionales, de todas las profesiones del país, entonces es como que desconocen nuestra historia, la construcción colectiva que se hizo de los Colegios, y la construcción colectiva del derecho de la seguridad social de los profesionales”, agregó.

Finalmente, y sobre la tranquilidad luego de las palabras del gobernador asegurando que la situación no cambiará en La Pampa, manifestó que “lo vamos a llevar como bandera a otras provincias porque la intención, al menos lo que se habló por parte de los Colegios, es hacer una red donde pongamos la palabra, las primeras voces que aparecen como en el caso de La Pampa, para justamente lograr que las demás provincias tomen una posición clara frente a estos avasallamientos”.

“Estamos juntos en esta lucha”

Por su parte, Fabio Santillán, que concurrió en representación del Colegio Médico de La Pampa, aseguró que “la desregulación de los colegios viene acompañada con la misma sintonía sobre las Cajas, que en La Pampa se encuentran muy ordenadas”. En ese marco, no dudó en afirmar que “esta pretendida desregulación nos afecta indirectamente a todos”. Sobre la reunión mantenida con el Gobernador, indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “con el apoyo del Gobierno provincial quedó muy claro que estamos todos juntos en esta lucha para evitar un embate de Nación para hacer una liberación de todas las previsiones”, y agregó, “el Gobernador fue muy claro en lo que respecta a como están trabajando los Colegios con las matrículas y el funcionamiento de las Cajas, sosteniendo que no permitirá un avasallamiento”, concluyó.

“Es importante el acompañamiento del Gobierno”

Otra de las que expresó sus sensaciones tras el encuentro con el Gobernador fue la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, Susana Germignani, que se refirió a las problemáticas que pueden devenir de la desregulación propuesta por el Poder Ejecutivo nacional. “Más allá de que es inconstitucional este proyecto que intentan traer, nos piden una mera adhesión a la ley nacional. El ciudadano se puede ver perjudicado en que, por ejemplo: venga cualquier abogado argentino a ofrecer sus servicios a La Pampa y que no sepamos si verdaderamente lo es, porque ese contralor va a desaparecer. En nuestra profesión pasa muchas veces que hay un accidente grande y comienzan a aparecer abogados de dudosa procedencia, prometiendo el “oro y el moro”. Muchas veces la gente cae y los juicios terminan en otras jurisdicciones que suelen ser muy distintas a las de La Pampa. Perdiendo estos controles, podemos caer en manos de gente que no dice ser lo que es, ni que estén inscriptos en la profesión que corresponda. Tenemos que seguir educando a la ciudadanía y saber cuáles son los riesgos que conllevan estas leyes de desregulación”, indicó.

Sobre la reunión mantenida con el primer mandatario provincial, la dirigente dijo que “es importante el acompañamiento del Gobierno, sobre todo cuando se ratificó que el poder de Policía de las profesiones liberales las ha derivado en los concejos y colegios y pretende que siga de esta manera para que hagamos el control de las matrículas de La Pampa”, y agregó: “el Gobierno nacional pretende desregular, que no se pague ningún tipo de matriculación y que no exista ningún tipo de control, pero el gobernador, Sergio Ziliotto, ratificó su posición en cuanto a esto. Lo vemos con trascendental en la vida de los profesionales en La Pampa con una forma de vida que esta, y las reglas están claras. Nos permite sancionar al colega que no trabaja o asesora como corresponde, en defensa de la ciudadanía y los demás colegas matriculados”.

“Ziliotto nos dio tranquilidad”

Francisco Renda, del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa puso de relieve “la disposición del Gobernador Ziliotto para reunirse y dar una postura clara sobre el tema. La reunión fue muy positiva. La participación de más de 20 colegios y consejos profesionales demuestra el compromiso que tienes los y las profesionales a la hora de regular, acompañar y ofrecer capacitaciones de manera permanente a sus colegas para que se pueda brindar un servicio de excelencia a la comunidad. Lo que está en juego es la institucionalidad del órgano que defiende las incumbencias, regula y protege la práctica de en este caso el ejercicio del Trabajo Social en la provincia de La Pampa”, amplió su visión Renda.

“El Gobernador da tranquilidad con la postura de no ceder y no renunciar a facultades constitucionales de la Provincia, como es el de regular las profesiones liberales a través de colegiaturas y consejos profesionales administrados y gestionados por los y las propias profesionales que son elegidos mediante el voto de sus matriculados y que llevan esa actividad ad honorem. Como así también da tranquilidad la voluntad que expreso de proteger las cajas previsionales de la Provincia al no transferirlas a la Nación”, finalizó.