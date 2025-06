El Gobierno provincial acompañó a cooperativas escolares en encuentro nacional

El Gobierno de La Pampa acompañó a nueve cooperativas escolares de la Provincia en Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales Escolares (ENCACE) en Ciudad de Buenos Aires.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna. Por La Pampa, por gestión del Gobierno provincial, hubo delegaciones de estudiantes y docentes de las cooperativas escolares Atrapasueños del Colegio 1702 Viviendas, La Paulo Freire del Colegio Paulo Freire, Naccoop del Colegio General San Martín, Creando Oportunidades del Colegio Ciudad de Santa Rosa, y la mutual Huellas de Colores del Colegio Fernando Araoz, de Santa Rosa. Se sumaron Sin Fronteras del Colegio Olga Orozco de Toay; Ideas en Movimiento del Colegio República de Perú de Parera; Crecoop del Instituto Manuel Belgrano de Macachín y Cultivando Arraigo, del Colegio Mariano Moreno de Ingeniero Luiggi.

El evento de Ciudad de Buenos Aires contó con la presencia de más de 600 estudiantes y docentes guías que conforman unas 100 cooperativas y mutuales escolares y se trató del 26° Encuentro Federal de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares. Las delegaciones pampeanas expusieron sus trabajos y tomaron parte de los diversos talleres que se llevaron adelante durante dos jornadas que contaron con el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los gobiernos provinciales, entre ellos La Pampa. El ministro Fernández afirmó a la Agencia Provincial de Noticias que “el Gobierno de La Pampa promueve los valores del cooperativismo, y sobre todo en los colegios donde hay que formar futuros líderes, por sus valores de solidaridad y de trabajar codo a codo. Porque la salida que tenemos como sociedad es colectiva, es conjunta, y acá se promueve y se practica. Esta es una manera de ampliar y sostener esos valores”.

Fática Ordóñez de Creando Oportunidades del Colegio Ciudad de Santa Rosa dijo que “en el 2024, nuestros compañeros de sexto año nos invitaron pasando por los cursos a que los más chicos del colegio nos pudiéramos sumar a la cooperativa. Ellos explicaron en qué consistía la cooperativa, sobre los valores, sobre los principios y me sumé. El encuentro es muy lindo y es un momento lindo que pasamos con los compañeros de otras cooperativas. Me pareció muy interesante”.

Por su parte, Joaquín Romero del Colegio República del Perú indicó que “me uní a la Cooperativa porque es un proyecto relativamente nuevo. El año pasado se sumaron tres o cuatro cooperativas nuevas, entre esas está la de mi colegio. Me sumé porque me gustan los valores que tiene o que se pueden inculcar a base de la Cooperativa. Tuve la suerte de que pudimos hacer este viaje, venir acá a la Ciudad Autónoma, y está muy bueno. Es un lindo encuentro, hay muchas charlas muy interesantes. Nos sirve mucho porque hay otras cooperativas que llevan muchos más años y nos ayudan a la nuestra a empujar esos mismos valores o tener esas mismas ideas y cambiar un poquito el chip”.

