Por sorteo público Gobierno adjudicó viviendas a familias de Anguil y Guatraché

En los estudios centrales de la emisora, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda -IPAV-, Erica Riboyra, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que el gobernador Sergio Ziliotto “nos impulsa a seguir profundizando nuestra política de vivienda, a pesar del desfinanciamiento nacional, porque la necesidad aumenta al ritmo que el desmanejo de la economía del país asfixia, con fuerza, a nuestras comunidades”.En total, resultaron beneficiadas por el sorteo diez familias de Anguil y 18 de Guatraché, a las que se suman dos viviendas accesibles en esta última localidad. Siguiendo desde la sede central de la Televisión Pública Pampeana estuvo presente la titular del IPAV, mientras que, a través de la plataforma Zoom, participaron la intendenta de Anguil, Daniela Fernández, y el intendente de Guatraché, Sergio Arrese. Luego de la transmisión, la tituylar del IPAV afirmó que la construcción y entrega de viviendas en la Provincia “no se detiene, incluso el Gobernador anunció el día martes, en General Acha, que la localidad contará con 40 nuevas viviendas para familias de esaa localidad. También en ese caso estaremos sumando transparencia para garantizar el proceso de adjudicación a través del sistema de sorteos públicos. Es algo que creo que llegó para quedarse”.Respecto al sorteo de la fecha, la funcionaria señaló que “en esta oportunidad las familias beneficiarias corresponden a Guatraché y Anguil, unas 30 viviendas en total, que permitirán a las y los nuevos adjudicatarios cumplir el sueño de tener su propia casa. Y lo bueno de esta modalidad es que toda La Pampa puede ser testigo de la metodología, y a su vez los integrantes de los listados pueden compartir su emoción y alegría sumándose a la pantalla mediante las herramientas tecnológicas de fácil acceso, y que nos dejan imágenes inolvidables, de un momento único e irrepetible. Nosotros vivimos junto a ellos sus nervios, expectativas e inmensa alegría cuando se les cumple el sueño de tener su vivienda”.En otro pasaje, remarcó las diferencias con Nación, y la importancia del compromiso solidario de los adjudicatarios: “Nosotros, si hay algo que tenemos claro, es la importancia del equilibrio fiscal, porque históricamente nuestra provincia se manejó de esa manera. Ahora que a nuestra provincia se la castigue porque nuestro gobierno es ideológicamente opuesto, y por eso se apropien de los recursos que son de las pampeanas y pampeanos, ya es harina de otro costal. Vienen apretando a la gente humilde y trabajadora, a los jubilados, a las universidades, a la salud. Se primariza la economía y todo eso repercute en la cotidiana. Familias que no llegan a fin de mes, gente que se va a vivir con los familiares, y la situación social se agrava. El resultado es un superávit fiscal Nacional con fórceps y déficit social que vulnera derechos. Por eso es imperioso defender La Pampa”.Y concluyó: “por eso hacemos hincapié en nuestra política habitacional, y apelamos a la solidaridad y responsabilidad de quienes ya son beneficiarios, en el pago de la cuota mensual. Nosotros nos basamos fuertemente en nuestro sistema solidario, donde el recupero se reutiliza para construir más casas en todo el territorio, beneficiando a más familias pampeanas. Veníamos con un ritmo de construcción que bajó abruptamente, porque Nación nos debe fondos para viviendas, además de las que dejó abandonadas en nuestra provincia. El daño al tejido social requiere de un esfuerzo que el gobierno de La Pampa está intentando subsanar, pero el robo de nuestros recursos debe parar: el interior también está lleno de argentinas y argentinos”.

Impulso a la mano de obra local

La intendenta de Anguil agradeció al Gobierno provincial y se dirigió a la gente de su pueblo: “Quiero saludar y felicitar de corazón a las 10 familias beneficiadas en el sorteo, y desearles que puedan construir en cada una de esas viviendas un hogar digno donde criar a sus hijos, rodeados de amor”. Finalmente, señaló que las viviendas sorteadas “fueron construidas por albañiles locales, así que más de 30 familias han estado involucradas y han tenido trabajo en la construcción. La obra pública genera eso: la posibilidad de solucionar una necesidad, pero también de generar empleo. Y a quienes quedan en espera, decirles que vamos a hacer todo lo posible para que puedan solucionar su situación habitacional lo antes posible”.

Por su parte, el intendente Sergio Arrese, también compartió con la comunidad “la alegría que seguramente sienten por ser adjudicatarios de una de las viviendas. Es un momento muy esperado por cada uno de ustedes, que les permitirá, con esta adjudicación, desarrollar su historia familiar”. Y agregó “para quienes no han sido beneficiados, no pierdan la esperanza y tómenlo como un peldaño más hacia el objetivo. Felicitaciones para todos, y paciencia para quienes siguen en espera”.

Adjudicatarios de Anguil

Moran Fernando Blas 36221850

Videla Erika Noemi 38037425

Matus Maria Eugenia 22701565

Videla Yoana Lorena 38037416

Baini Mirian Antonia 37881394

Christmann Sabrina 33998905

Duhart Nadia Natali 40611372

Mella Rocio Elizabet 37621190

Albornoz Walter Maximiliano 36201997

Ardohain Yamila 40609151

Adjudicatarios de Guatraché

Long Safenreider Vanesa Graciela 31506580

Braun Romina Vanesa 33570970

Guiliani Mosmann Viviana Beatriz 25644301

Heit Noelia Vanesa 31506523

Baez Jennifer Ayelen 38603488

Recobich Jaqueline Estefania 38406267

Arevalo Antonella Mariel 39942401

Tobio Tisiana Ayalén 31152536

Peger Veronica Antonela 34117178

Scheffer Andrea Soledad 39054524

Human Maria Eugenia 35243048

Hirsch Andrea Belen 41642766

Braun Griselda Mabel 31152534

Cardenas Macarena Beatriz 39384745

Kette Silvana Edit 28209266

Gonzalez Evelin Johana 43332463

Benito Gracia Soledad 33570955

Puhl Luz Clara 39931755

Vivienda accesibles :

Coria Otero, Yamai Mailen 44.341.937

Scheffer, Alberto Gabriel 34.707740