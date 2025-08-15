Policía de La Pampa detuvo a tres hombres por un millonario robo en Puelches

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando tres hombres abordaron a un transportista, lo redujeron, lo ataron y le sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo. Apenas se tomó conocimiento de la situación, se activó el Anillo Digital de Seguridad, compuesto por lectoras de patentes y cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar el vehículo en el que se desplazaban los autores.Personal policial de Casa de Piedra se anotició del hecho delictivo, e inició inmediatamente la intervención logrando divisar el vehículo que se da a la fuga. El Jefe de la Unidad Regional Cuatro dispuso la activación de las alertas respectivas y todas las dependencias de la zona incluyendo al Jefe, 2° Jefe y Jefe Área Interior de la Unidad Regional Tres, apoyados con la información que brindaban los recursos tecnológicos, y logran determinar que los atracadores habían abandonado las vías asfaltadas.En el momento se activaron las Áreas de Seguridad Rural de las Unidades Regionales Uno, Tres y Cuatro que en camionetas patrulleras 4×4 y equipadas con drones se desplegaron estratégicamente, junto a las unidades de orden público de la jurisdicción. Paralelamente, a través del sistema Pampa Seguridad Activa, se emitió una alerta a todos los Puestos Camineros y al personal policial que operaba en las zonas por las que transitaba el vehículo.

Trabajo coordinado

La investigación avanzó de manera coordinada entre distintas dependencias, estableciendo un cerrojo preventivo mientras se monitoreaba el desplazamiento del vehículo. El Fiat Cronos oscuro involucrado fue finalmente localizado en la ruta 14, entre el Puesto Caminero El Durazno y Jagüel del Monte, donde había quedado estacionado y abandonado. Para ese momento, los efectivos ya lo tenían identificado y habían montado un operativo para su detención.

Al detectar movimientos cerca del auto, el personal policial intervino de inmediato y aprehendió a tres hombres oriundos de Rosario que salían de un campo. En su poder llevaban parte del dinero sustraído, y en el interior del vehículo se halló el resto, alcanzando un total aproximado de 12 millones de pesos. Intervinieron en el procedimiento efectivos de las dependencias de Casa de Piedra, Puelches, General Acha, Victorica, Loventué, Carro Quemado, Seguridad Rural y Puesto El Durazno y la Coordinación de Seguridad Rural, bajo la supervisión de las fiscalías de Victorica y General Acha.