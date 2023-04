Miguel Riglos: obras públicas presentes para todos los sectores

El intendente de Miguel Riglos, Federico Ortiz, repasó las obras públicas existentes en su localidad, la relación Provincia y municipio, la responsabilidad social que implican, los beneficios que ocasiona un Estado presente y el aporte que hace a la economía del lugar.

Ante la Agencia Provincial de Noticias el jefe comunal se refirió al volumen de infraestructuras, destacando algunas de ellas como las viviendas, las obras de saneamientos, la refacción y ampliación de la escuela y el centro de rehabilitación integral que se contempla, tanto para asistencia en salud, como un espacio de recreación, con una impronta turística que brindará servicios de spa.

Sobre la intervención del Gobierno de la Provincia en la construcción de viviendas sostuvo: “El Plan Mi Casa fue y sigue siendo muy exitoso, es la mejor opción a mi criterio, que tenemos las localidades del interior como la nuestra. Este plan cuando los pampeanos estuvimos realmente relegados en el gobierno nacional del ingeniero Macri y de pronto nos quedamos sin viviendas, esa fue la realidad, entonces la Provincia, en ese momento gobernada por el ingeniero Carlos Verna, diseña el Plan Mi Casa que después se fue modificando en términos de cuestiones administrativas. Los intendentes tuvimos la solución para seguir construyendo viviendas sociales y otorgando derechos a la gente, siempre estuvimos enamorados de ese plan”.

Ortiz se refirió a la modalidad administrativa del plan de vivienda, los beneficios sociales y económicos. “Si bien el público al que apunta son viviendas sociales y lógicamente abarcamos los sectores más vulnerables de la población, también impacta positivamente en las localidades del interior porque son planes de viviendas que ejecutamos por la administración, donde la mano de obra es contratada en un 100% en la localidad, entonces esos fondos también circulan en la economía del lugar. Lo mismo ocurre con los materiales que los adquieren el municipio y se compran en su gran mayoría también en la localidad”.

“Ejecutamos muchas viviendas, llevamos inauguradas aproximadamente 38 por el Plan Mi Casa, en sus distintas versiones. En estos días estamos iniciando la construcción de 35 viviendas más. Ha sido un acierto muy importante que surgió de una crisis habitacional cuando Nación no nos giraba lo que correspondía para seguir construyendo viviendas sociales. Esta alternativa, fue y está siendo muy exitosa y muy buena para nuestros pueblos y particularmente para la gente”, afirmó.

“Los vecinos tomaron muy bien los alcances de este plan de viviendas. En este período estuvimos afectados por los efectos de la pandemia que, entre otras cosas puso freno a la ejecución de las obras. Gracias a Dios lo que ocurrió en La Pampa es que no hubo que desechar ningún proyecto de los que estaban previstos, porque se ejecutaron más allá del contexto mundial con algún atraso a consecuencia de la situación. Y ya terminando esta gestión tenemos un gran volumen de obras públicas en conjunto con el Gobierno de La Pampa, que generó un tremendo impacto en la economía de nuestros lugares y particularmente en la mano de obra”.

De la recientemente inaugurada obra de refacción y ampliación de la icónica escuela de Miguel Riglos, a la cual se le incorporó un SUM y Jardín de Infantes, el intendente expresó que “para nosotros es “LA OBRA”, porque la verdad que teníamos muchos inconvenientes, es una de las típicas escuelas de hace muchos años como hay tantas en La Pampa. Existían problemas con ampliaciones que se fueron haciendo a través del tiempo, cada vez que llovía surgían otras complicaciones que no tenían soluciones. El proyecto de ampliación y remodelación integral lo gestionamos ante el Gobierno provincial, para resolver esta cuestión, que es nada más ni menos, donde asisten todos los niños y niñas de nuestra localidad. El proyecto que terminó ejecutando la Provincia fue para nosotros impactante, porque no sólo se refaccionó en forma integral lo que era el edificio original de la escuela primaria sino que también se amplió, se construyó un nuevo salón de usos múltiples con unas características espectaculares y un nuevo jardín. Es realmente un trabajo de infraestructura relevante con una inversión muy importante. No sólo se asegura el lugar de docentes, personal no docente, todos nuestros niños y niñas sino también que es una forma de asegurar que será un edificio funcional por muchísimos años más”.

Sobre las obras de saneamiento que ejecuta el municipio con fondos provinciales, indicóbque “también la Provincia nos acompaña a través del Ministerio de Obras Públicas, particularmente la APA, con programas para saneamiento como los utilizados en limpieza y mantenimiento de canales y desagües, incluyendo el diseño y el reacondicionamiento de nuevos canales, que garantizan no tener problemas en inclemencias climáticas. Los programas de saneamiento de APA, permiten hacer los trabajos de forma ejecutiva por la administración”.

Los proyectos elaborados por el Ministerio de Obras Públicas colaboran con la planificación urbanística de acuerdo al crecimiento poblacional y habitacional que hacen variar la realidad de Miguel Riglos, “son muchos los techos que se han agregado, los pavimentos que se han ido incorporando en el tiempo que nos cambian el escenario y pueden ocasionar algunos inconvenientes si los trabajos para encauzar las aguas de lluvias no se realizan a tiempo. Es muy bienvenida la expansión que tenemos, eso nos demanda realizar este proyecto urbanístico que ejecutamos en uno de nuestros accesos, donde tenemos ya más de 100 terrenos y lotes”.

Por último, explicó las características del Centro de Rehabilitación Neurológica y servicios anexos para toda la comunidad. “Está en un 75% de avance, una obra que para nosotros marca un punto de inflexión en cuanto a calidad de vida de nuestra gente. Se trata de un centro de rehabilitación neurológica, un edificio de más de 1800 m2 cubiertos que ya estamos prontos a inaugurar. Va a brindar muchísimos servicios para las personas, no sólo de nuestra localidad, sino que tiene un impacto regional importante”.

“Este centro de rehabilitación constará de consultorios médicos, un gimnasio integrado, pileta climatizada para rehabilitación, exclusivamente. Y otra pileta, deportiva y de recreación con medidas semiolímpicas, también climatizada, con sus vestidores, enfermería, oficinas y un sector más comercial o turístico que contempla la construcción de un restaurante y servicios de spa. Es una obra que estamos ejecutando por la administración municipal como proyecto de la Provincia, que nos apoya económicamente para poder llevarlo adelante”, continuó.

“Esta infraestructura nos va a permitir muchísimas alternativas para la atención de la salud de las personas y su rehabilitación porque quienes residimos en la localidad muchas veces tenemos que acudir a Santa Rosa. Esto también genera una explosión en términos del deporte, estamos hablando con el Ministerio de Educación para incluir esas actividades en el invierno, para lo que es la educación física de los niños de jardín, escuela primaria y secundario”.

“Por otro lado, contempla la parte turística comercial, que le hace falta a la localidad, es una obra que nos genera muchas expectativas y estamos pronto a inaugurar”, finalizó Federico Ortiz.

