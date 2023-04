Educación, trabajo y producción: pilares esenciales de la Expo Técnica Pampeana

Exposiciones a través de stands, juegos y sorteos juveniles, charlas informativas, inauguraciones de Aulas Talleres Móviles con ofertas relacionadas al contexto local, lanzamiento de la Educación Profesional Secundaria y encuentro ampliado del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, fueron algunos de los momentos claves que sucedieron en las instancias desarrolladas a lo largo de este mes.

Testimonios

Damián, estudiante de 5° año de Maestro Mayor de Obras en la EPET N° 1, se mostró fascinado con la cantidad y diversidad de trabajos presentados. “Creeme que lo que te enseña la EPET es increíble, yo elegí esta oferta porque me llama mucho la atención la construcción de casas. Ahora estamos viendo todo lo que tiene que ver con el sistema cloacal, también hay compañeros de Automotores que trajeron un motor y de Electromecánica que tienen una impresora 3D. Estar acá es genial y espero que el año que viene podamos regresar”.

Florencia, alumna de 6° año del Colegio Secundario “Manuel Belgrano” de Eduardo Castex, relató que “el proyecto que nosotros trajimos se basa en una empresa simulada de comidas (productos dulces y salados). Es un carro que puede trasladarse fácilmente para, por ejemplo, alquilar en eventos. Esta idea es posible de llevarse a cabo ya que nos encargamos de buscar proveedores, productos de calidad y también analizamos el mercado a nivel local”.

Al recorrer cada uno de los espacios producidos por las propias instituciones educativas participantes, se pudo observar entusiasmo, interés, formación y convicción en cada uno de los actores que representaron a sus establecimientos y localidades a través de los proyectos socializados.

Edgardo, estudiante de 7° año de la EPET N° 7 de Intendente Alvear, hizo hincapié en la importancia de esta actividad en relación a las salidas laborales. “Es una linda experiencia para dar a conocer lo que desarrollamos en nuestro colegio, hacemos de todo pasando por los diferentes talleres a lo largo de los años. En nuestra institución finalizás con un título de Mecanización Agropecuaria, pero las opciones son muchas, como mi compañero que comenzó un emprendimiento referido a la confección de cuchillos”. Al finalizar, Ana, cursante del Centro Provincial de Formación Profesional N° 19, se inscribió en costura para la fabricación de ropa blanca y ajuar de bebés. “Cuando ví la propuesta no dudé ni un instante, fuí y me anoté, y realmente estoy encantada con lo que he aprendido, con lo que hacemos con mis compañeros/as. Es una gran oportunidad para conocer, despejar la mente, hacer algo que amo y encontrar en esto una salida laboral, tengo mucha confianza en lo que estoy haciendo”.

La Expo Técnica Pampeana 2023 llegó a su fin. El Ministerio de Educación de La Pampa celebró el proceso atravesado y los resultados alcanzados en cada una de las sedes, agradeció especialmente a técnicos y técnicas que forman parte de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional por la labor efectuada en los últimos meses, y destacó enormemente la participación activa de estudiantes, docentes y directivos a la hora de contar lo que realizan diariamente en las aulas.