La Pampa se une a un evento histórico para enfrentar el cambio climático

En un evento histórico, La Pampa se unió con determinación para fortalecer la resiliencia y la adaptación en el contexto del cambio climático presente y futuro. Con una participación masiva de 152 personas, representando a 42 localidades, se llevó a cabo la Primera Jornada del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, convocada por el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Ambiente, con la colaboración del Ministerio de Conectividad, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, y contó con la presencia destacada de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, Cecilia Nicolini; la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell; el subsecretario de Ambiente de la Provincia, Fabian Tittarelli; la directora de Cambio Climático, Florencia Ricard y la vicerrectora a cargo de la Universidad Nacional de La Pampa, María Ema Martín. Además, estuvieron presentes los ministros de Salud, Mario Kohan; de Producción, Fernanda González; de Educación, Pablo Maccione; de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; y de Desarrollo Social, Diego Álvarez.

Identificación de Vulnerabilidades y Análisis de Cadenas de Riesgo

Durante el encuentro, los participantes se sumergieron en intensas jornadas de trabajo donde se abordaron temas cruciales para la Provincia. Uno de los puntos fundamentales fue la identificación de vulnerabilidades asociadas a las amenazas climáticas proyectadas para la Provincia.

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo de las cadenas de 25 de los riesgos identificados para el territorio provincial, buscando comprender el alcance y las posibles consecuencias de las condiciones climáticas cambiantes en cada localidad de La Pampa. La conciencia colectiva sobre la importancia de la adaptación y resiliencia quedó latente a medida que los representantes de cada localidad compartían sus experiencias y conocimientos.

Compromiso y colaboración: El camino hacia un futuro resiliente

La participación activa y la colaboración de todas las jurisdicciones y autoridades locales presentes fue fundamental para enriquecer el proceso de planificación y adaptación al cambio climático en La Pampa. Su asistencia demuestra el compromiso compartido de trabajar en conjunto para enfrentar el desafío del cambio climático. La colaboración activa entre todas las partes involucradas es esencial para desarrollar estrategias efectivas que protejan el entorno natural y aseguren un futuro sostenible.

Un mensaje claro hacia la Visión 2030

Este evento histórico impulsa hacia la Visión 2030 de una Pampa más resiliente y sostenible. Los resultados obtenidos en esta jornada brindan una base sólida para desarrollar políticas públicas y estrategias concretas, que permitan afrontar el cambio climático con determinación y responsabilidad, contemplando la realidad local.

Florencia Ricard

La directora de Cambio Climático remarcó que las jornadas transcurrirán en el marco de la gobernanza climática de La Pampa. “La primera, la de hoy, será destinada a Municipios y Comisiones de Fomento para trabajar con ellos lo que son las vulnerabilidades y los riesgos climáticos en el territorio. Y la segunda, de mañana, para trabajar con el gabinete Ejecutivo de la Provincia en lo que son medidas de adaptación e investigación en base a los resultados que surjan de la jornada de hoy”, explicó.

“Para hoy hemos logrado una participación muy alta de municipios, lo que nos asegura este Plan, que cuando sea publicado efectivamente, esté construido desde abajo hacia arriba y contemplando la realidad del territorio”, agregó.

Por último, se refirió a que el objetivo es “darle el contexto para enmarcarlo en algo que ocurre a nivel internacional y también nacional, que es lo que Nación viene dar, su Plan Nacional de Adaptación e Investigación”.

Fabián Titarelli

El subsecretario de Ambiente de la Provincia puntualizó que la jornada se basa en empezar a trabajar en el Plan de Respuesta Provincial, “empezar a reunir información acerca de las medidas que podemos tomar a nivel local, para tratar de disminuir las emisiones, tratar de que el planeta incremente su temperatura lo menos posible, aportar desde nuestro lugar. Y por otro lado, tomar decisiones como para adaptarnos a este cambio climático que luce como complicado, sin darnos cuenta de que estamos metidos en el medio de la tormenta”.

“Estamos con problemas de temperatura en Europa, explosión de dengue en todo el hemisferio sur, tenemos que, junto a los municipios hoy y el resto de los funcionarios estatales mañana, empezar a reunir información para encontrar soluciones”, agregó.

En ese sentido, continuó diciendo que “hay que empezar a trabajar. No nos queda tiempo, se está hablando de disminuir un 75% las emisiones para el 2030 para llegar con emisiones mínimas al 2050. Y si no nos ponemos de acuerdo de inmediato, no lo vamos a lograr. Y eso significa que un aumento de 2 o 3 grados en la temperatura global nos pone en serios aprietos como especie”, finalizó.

Cecilia Nicolini

La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación habló con la Agencia Provincial de Noticias y se refirió a la interesante jornada que trabajará en conjunto con las autoridades provinciales. “Preparando lo que se llama los Planes de Respuestas de cara a hacerle frente a esta crisis climática que estamos atravesando. Creo que no tengo que dar demasiados detalles de lo que está sucediendo porque ustedes lo ven aquí como pampeanos y pampeanas, el tema de los impactos que tiene esta crisis, la sequía prolongada, la falta de agua de lluvia. Veremos qué pasa con el Niño y como afecta eso a nuestro territorio, como afecta la economía, nuestra forma de vida. Así que estamos trabajando en cómo poder armar un Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático específico para La Pampa y para eso lo vamos a trabajar con los municipios, la Universidad”, comentó.

“Las medidas tienen que ser ya, la ventana del tiempo se está acortando, estamos llegando un poco tarde. Esto es una discusión a nivel global porque la Argentina no es la principal contribuyente de gases efecto invernadero, y sin embargo los países como Argentina son a los que más le impacta esta crisis climática. Por eso en el marco internacional y a lo que mencionó el secretario General de la ONU es urgente el financiamiento de los países ricos, de los países que se desarrollaron a costa de este planeta que compartimos todos, que puedan hacer frente y financiar las transiciones que los países del sur global tenemos que dar. Entonces, son medidas urgentes que hay que implementar y hay que hacerlos enfocados en cuáles son las necesidades específicas de los territorios de las personas”, concluyó.