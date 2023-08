Comienza la obra que terminará con las inundaciones en el Barrio Oeste de General Acha

Se firmó hoy el contrato para iniciar infraestructura vial e hidráulica en este sector de la localidad sureña donde históricamente se producen inundaciones ante lluvias intensas. La obra demandará una inversión superior a los $ 2.147 millones y, según afirmó el gobernador Sergio Ziliotto forma parte de una “reparación histórica” para las y los achenses. El intendente Sabarots expresó su agradecimiento al Gobernador y reconoció que es el Gobierno provincial quien “gestiona mirando la gente y no los colores políticos”.

La firma del contrato tuvo lugar en el edificio de Centro Histórico Cultural “Ex Sociedad Española” y fue encabezado por el gobernador, Sergio Ziliotto, junto al intendente Abel Sabrots, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y el presidente del IPAV, Jorge Lezcano entre otras autoridades; en tanto que por Ribeiro SRL firmó, Pablo Ribeiro, uno de sus titulares.Los trabajos se realizaran con recursos nacionales del Programa de Mejoramiento Barrial –PROMEBA- , insumirán una inversión a valores actuales de $2.147.200.380 y tiene un plazo de ejecución de 365 días corridos.

“Reparación histórica”

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que la obra es una “reparación histórica” para General Acha ya que “resuelve problemas que tiene la ciudad desde hace años” cuando ocurren lluvias extraordinarias.

“Es un orgullo poder estar nuevamente aquí y, una vez más, venir a saldar una deuda. Terminamos un proceso, en el cual nos fijamos un objetivo cuando vine a pedirle el voto en el 2019, de que era necesaria una reparación histórica para General Acha y que la Provincia estuviera a la altura de las circunstancias para que la ciudad acceda a obras que signifiquen mejorar la calidad de vida”.

Explicó que “tuvimos que hacer dos procesos licitatorios. Como siempre, cuando nosotros administramos recursos públicos tenemos que tener el mayor control posible, la mejor administración de los fondos públicos porque son recursos de los pampeanos, de los achenses, de los argentinos”.

El Gobernador también mencionó el trabajo que hicieron el presidente del IPAV, Jorge Lezcano y la gerenta Romina Montes de Oca, luego de que la licitación se cayera en dos oportunidades. “Nunca bajaron los brazos”, dijo.

“Vale la pena lo que se sembró y se empieza a cosechar. La obra tiene un pazo de 365 días y dentro de poco más de un año, esteramos nuevamente acá recorriendo y viendo que ya terminaron esos problemas”, comentó.

Obras en todo el territorio

“Es un gusto estar en General Acha y como siempre decimos, estamos para acompañar a todos los pampeanos vivan donde vivan y más allá del signo político. De la misma forma vamos a seguir trabajando, dando a las y los achenses lo mismo que le damos a los habitantes de todas las localidades. Son 80 localidades y como mínimo hubo una obra pública en cada una en estos cuatro años”.

“Tuvimos un fuerte apoyo del Gobierno nacional. Esta realidad de inversión pública en La Pampa no hubiera sido posible sin un Gobierno con una agenda federal, que marca un esquema de inclusión e igualdad de oportunidades”, destacó.

Para finalizar, Ziliotto hizo referencia al proyecto que remitió a la Legislatura para modificar la Ley de Coparticipación. “Seguimos profundizando esa descentralización y que cada localidad tenga lo que se merece. Hoy en la Cámara de Diputados se empieza a debatir una ley histórica donde habrá más recursos automáticos para cada localidad porque sabemos que estamos de paso y estamos administrando recursos y tenemos la obligación de hacerlo de la mejor manera, de la forma más equitativa para que haya desarrollo armónico en cada rincón de La Pampa. En ese camino nos van a encontrar en los próximos cuatro años y seguramente tendremos el acompañamiento de Abel en General Acha”, cerró.

Sabarots: “Gestión sin distinción de colores políticos”

El intendente Abel Sabarots, en su discurso agradeció a Ziliotto “porque es el Gobernador que más vino a General Acha en los últimos 20 años. Es la quinta visita”. Y lo destacó por “gestionar sin importar los colores políticos”.

“Nos llena de profunda satisfacción que el camino que empezamos a recorrer el 3 de enero de 2020 hoy se empieza a cristalizar y concretar con la obra más importante de las últimas décadas para General Acha, que viene a resolver uno de los problemas estructurales más complejos para la ciudad”.

Dijo que con la obra “empezamos a resolver el problema más importante de la ciudad que va a beneficiar a todo el sector oeste y sur oeste. No responde a una cuestión estética como las 54 cuadras de asfalto sino mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas”.

“Cuando dijimos que no importaban los colores políticos, hoy tenemos una muestra de eso. Le quiero agradecer al Gobernador porque es el que más vino a General Acha. Se lo agradezco, porque de eso se trata, de gestionar mirando la gente y no los colores políticos. Lo hemos llevado adelante y vamos a seguir llevando adelante los próximos cuatro años”, completó.

Las obras

Se construirá el sistema de desagües pluviales por conducto, cámaras de inspección y sumideros. Además, se instalará un disipador de energía hidráulica y se construirá un canal a cielo abierto de hormigón, que reemplazará el de tierra que opera en la actualidad.

Los trabajos prevén también la se ejecución de 54 cuadras de asfalto, entoscado de otras arterias y construcción de cordones cuneta y badenes.

Asimismo, se prevé construir 30 rampas para accesibilidad universal; la colocación de 220 contenedores de residuos domiciliarios; implantar 72 árboles y la reparación de veredas, entre otros trabajos