Estudiantes celebran la gratuidad del boleto estudiantil en La Pampa

En la provincia de La Pampa, el boleto estudiantil gratuito se convirtió en un beneficio fundamental para miles de estudiantes que día a día se esfuerzan por acceder a la educación. Esta iniciativa, que busca garantizar el acceso a la educación y promover la igualdad de oportunidades, ha sido un pilar fundamental en la política de inclusión social y educativa de la Provincia.

El boleto estudiantil gratuito no solo alivia la carga económica de los estudiantes y sus familias, sino que también fomenta la movilidad y autonomía de los jóvenes, permitiéndoles acceder a distintos puntos de la Provincia para asistir a sus instituciones educativas. Además, promueve la integración y la participación activa de los estudiantes en la vida social y cultural de La Pampa.

En la Agencia Provincial de Noticias se remarcan las experiencias y testimonios de los estudiantes que han visto en esta política una oportunidad para seguir formándose y construyendo un futuro más prometedor.

Vivencias

Luján Junquera, además de estudiante universitaria, integra el Centro de Estudiantes de la UNLPam, y en ese contexto, ante la Agencia Provincial de Noticias, referenció las vivencias de quienes deciden cursar carreras lejos de su lugar de residencia. “Es importante remarcar el contexto en general que viven las y los estudiantes, con relación a los precios de alquileres, alimentos y fotocopias, sumado a un aumento del 250% en lo que refiere a transportes. Vemos en nuestros compañeros como se les dificulta ir y volver de sus hogares. Cuando tienen que rendir optan por quedarse y no volver a sus casas sin una fecha certera de regreso, porque son lujos que no se pueden dar. Como consecuencia de esto, se torna un poco más difícil sostenerse en Santa Rosa o General Pico”, indicó.

La joven describió los aumentos en los costes de vida de un estudiante que se encuentra lejos de su hogar, y de cómo lleva a un desgranamiento de estudiantes que abandonan las carreras universitarias. “Sumado a lo caro que se tornó mantenerse alejado del hogar, el comedor universitario declaró la emergencia y el presupuesto universitario es incierto, ahora continúa con una prórroga. Estamos en un momento de incertidumbre y se le complica la forma de sostenerse al estudiante, día tras día. Notamos el desgranamiento en nuestros compañeros y es notable como van abandonando las carreras universitarias”, afirmó.

Certezas en medio de la incertidumbre

En referencia a la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, a través del gobernador Sergio Ziliotto, que anunció la accesibilidad gratuita al boleto estudiantil mediante un convenio rubricado con la UNLPam, la estudiante universitaria sostuvo que “representa una gran ayuda, por lo menos es una certeza que le permite planificar a cada estudiante y a su familia. Son 4 mil estudiantes los que se van a beneficiar con la medida. Todos tenemos palabras de agradecimiento para el Gobernador por escucharnos y tener la voluntad política de efectivizar un derecho y poner al Estado en el lugar que debe estar como es garantizar el acceso a la educación”, continuó.

“Para el estudiantado es una conquista que transciende dentro de las agrupaciones universitarias porque nos beneficia a todos y todas. La lucha por el boleto viene de larga trayectoria con La Noche de los Lápices, donde hubieron compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos. Es realmente gratificante y dentro de este contexto creo que es importante darle la importancia que tiene haber logrado esta significativa ayuda”, sostuvo.

Políticas públicas

La integrante del Centro de Estudiantes, remarcó que “desde el Gobierno provincial siempre se está apoyando a la educación universitaria, hace poco cedieron los terrenos para realizar la Facultad de Ciencias de la Salud. Siempre acompaña y apoya y es justamente el lugar que debe ocupar, como es garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades es lo que nos va a hacer progresar en nuestra comunidad y provincia. Van por ese lado las políticas públicas que están tomando”, concluyó.

Defender la medida

“Veía muy necesaria la implementación del boleto estudiantil gratuito y estoy muy contento de que se haya logrado este beneficio”, aseguró Juan Gabriel Iaconis, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Oriundo de Santa Isabel, a él la decisión del Gobierno provincial le permitirá viajar para visitar a su familia y sus amigos una vez por mes. “Se me hacía muy complicado pagar 30 mil pesos”, reconoce. Este testimonio no es uno más; todo lo contrario: sus reflexiones adquieren otra dimensión por haber sido uno de los protagonistas de la obra “Lápices, un musical con memoria”, que le dio visibilidad a la tragedia de los alumnos platenses que reclamaban por el boleto estudiantil en plena dictadura cívico militar, en septiembre de 1976.

“En lo personal, me interpela muchísimo este logro porque me tocó interpretar el papel de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de ‘La Noche de los Lápices’. Esos pibes fueron secuestrados, torturados y muchos perdieron sus vidas por reclamar lo que nosotros hemos conseguido ahora. Estoy seguro de que esto es una felicidad muy grande para Pablo. Aún no he hablado con él, pero no tengo dudas que se sentirá orgulloso”, afirmó el joven que tiene 21 años y se encuentra cursando cuarto año de la carrera de Comunicación Social. Iaconis también hace pública su preocupación por las medidas que viene tomando el Gobierno nacional. En ese contexto, Juan hizo hincapié en que “los derechos conseguidos adquieren un mayor valor en este contexto nacional, por eso tenemos que estar agradecidos con el Gobierno de La Pampa por esta medida; valorarla y defenderla”.

Ferviente militante estudiantil, también quiso poner en valor la lucha de sus compañeros de la Universidad Nacional de La Pampa. “Les pido que no tengan miedo, que tenemos que seguir alzando nuestras voces para defender el derecho a la educación. Algo que nos parecía tan normal, como venir todos los días a la Facultad, hoy está en peligro por las políticas implementadas por el presidente Milei”, aseguró.

“En mi caso voy a decir que esta medida me ayudará a viajar para visitar a mis padres, estar con mi hermana y mis amigos. Se me hacía muy complicado pagar casi 30 mil pesos para pasar un fin de semana en Santa Isabel. Pero no soy solo yo; conozco muchos alumnos que viajan desde Toay, por ejemplo, y tienen un presupuesto de 8 mil pesos por semana para venir a estudiar”, finalizó.

Compromiso

Desde Parera, Candela, quien cursa una carrera universitaria en la ciudad de Santa Rosa, consideró que el boleto estudiantil gratuito “demuestra el compromiso de gestión del Gobierno provincial para con los y las estudiantes. Es la muestra de política pública llevada a cabo por parte del Estado, con la finalidad no solo de inclusión dentro del sistema educativo sino de integración de cada punto de la Provincia. Creo que el principal beneficio es la ayuda económica que recibimos las y los estudiantes y la proyección de poder construir un futuro donde todos tengamos la posibilidad de acceder a la educación superior, como muestra de un Estado presente, con justicia social”.

Lorena, quien vive en General Pico, es estudiante de Abogacía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y respecto a la implementación del boleto estudiantil gratuito sostuvo: “es una decisión muy acertada porque significa un apoyo al proyecto de seguir una carrera, tiene en cuenta la distancia que transitamos algunos estudiantes. En esa misma línea creo que la Facultad debería tomar la decisión de virtualizar ciertas materias, tal vez en los últimos años de carrera, porque existen otras realidades en el estudiantado, como personas que trabajan, han formado familia o con familiares a cargo, y así se los tendría en cuenta”.

Por su parte, Shaira, oriunda de 25 de Mayo, dijo que “esta iniciativa ofrece un montón de beneficios a los y las estudiantes, contribuye a nuestro bienestar de diversas maneras, con la reducción de costos de los estudiantes y las familias; también representa un acceso igualitario porque garantiza que todos los estudiantes, independientemente de los recursos económicos, tengamos la igualdad de oportunidades para acceder a la educación. También es beneficioso para aquellos estudiantes cuyas familias pueden tener una dificultad financiera, producto de la situación económica del país, y fomenta la educación porque hace que el transporte sea accesible, de esta manera incentiva la asistencia regular a las clases y actividades educativas. Tiene un impacto meramente positivo a nivel académico, así como estos beneficios tiene un montón más porque a nivel general, en la situación del país que nos encontramos, resulta enriquecedora la ampliación de derechos”.

Alivio

Agostina Beccar, estudiante e integrante del Consejo Superior de la UNLPam, de la Facultad de Ciencias Humanas, remarcó su satisfacción por el anuncio de boleto estudiantil gratuito. “Estamos muy contentos. Hemos recibidos un montón de mensajes, muchos no estaban enterados, tuvieron conocimiento recién el lunes de esta noticia”, contó.

“Es un gran alivio para muchos estudiantes. Nos comentaban que no podían ir a ver a su familia los que son del interior provincial, y ahora lo van a poder hacer. Todos sabemos que las cosas están muy complicadas con el gran ajuste que está implementando el Gobierno nacional, así que esto representa un gran alivio para los estudiantes que van a poder ir a ver a su familia, sin andar recortándose más aun los gastos para poder hacer algo tan simple, que es ir a ver a su familia”, agregó.

Además, se refirió a que la medida “llega en un buen momento, debido al contexto nacional. El gran ajuste desde el Gobierno nacional, que ve a la educación como un gasto, con una mirada mercantil de la educación, se contrasta con un Gobierno provincial que acompaña a la educación pública, la defiende y que invierte en ella, con más de 100 millones por mes en el boleto estudiantil interurbano”.

Justicia social

Por último, se refirió a que serán muchos los estudiantes beneficiados con el boleto estudiantil. “Es muy importante para todos los estudiantes. Cambia un montón la vida de estudiante. En Santa Rosa ya teníamos el boleto estudiantil gratuito, pero por ejemplo, en Toay no, solo había un descuento. Hoy van a tener el boleto gratuito todos los días los chicos que viven en Toay, es un gran alivio. El boleto a Toay se fue a 900 pesos, imagínate que son 1800 pesos por día, es demasiado para un estudiante, es un gran alivio. Como te decía, es un gran apoyo a la universidad pública y también representa la justicia social que busca el Gobierno de La Pampa”, concluyó.