Arranca el “Safari Pampeano” en el Autódromo Provincia de La Pampa

Este fin de semana, el “Safari Pampeano” pone primera. La carrera que inaugurará la temporada de esta tradicional competencia se correrá el domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa.

En ese marco, el intendente de Toay, Ariel Rojas, presentó el conjunto de actividades que se desarrollarán en la localidad. “El sábado, a las 18, habrá una exhibición de autos frente a la Plaza central y un rato más tarde tendremos la largada simbólica”, aseguró el jefe comunal, que invitó a todas las familias a participar del evento, que resultará atractivo incluso para aquellos que no son amantes de los “fierros”.

El domingo, desde las 7, el público podrá ingresar al predio para presenciar los ensayos, las series y las finales de las clases original y unificada. Además, habrá una carrera de invitados, para darle protagonismo a los fanáticos de la categoría.

“Es un orgullo tener a esta importante competencia en nuestra ciudad. Nos han elegido para la apertura de la temporada y nos sentimos muy halagados. Quise que en esta conferencia de prensa nos acompañen dos pilotos destacados, como el actual campeón, Adrián Alcala, y el crédito local, Lucas Stork, a quien le tenemos mucha fe”, indicó Rojas, que también agradeció a Sergio Pereda, presidente del Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, por el impuso que le da a las actividades en el circuito.

El propio Pereda, a su turno, manifestó que el autódromo toayense ocupa un lugar preponderante en el escenario nacional y, si bien no quiso definirlo como la capital del automovilismo, si se animó a decir que ocupa “un lugar en el podio”.

“Veníamos trabajando mucho con la Federación para que este año la competencia de Safari Pampeano se inaugure aquí en Toay, y estamos muy satisfechos por haberlo logrado”, aseguró Pereda, que también adelantó que se está en negociaciones para que el circuito mantenga sus dos carreras de Turismo Carretera en la actual temporada.

El funcionario admitió que las medidas tomadas por el presidente Javier Milei generaron dificultades: “El no envío de los fondos con fines específicos, por parte de Nación, complicó el presupuesto. Pero con el apoyo permanente del gobierno de la Provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de la subsecretaría de Deportes”.

A su turno, Javier Roca, presidente de la categoría, adelantó que será una prueba “imperdible”, porque el circuito se encuentra en perfectas condiciones y hay muchos pilotos que llegan “muy bien preparados” para pelear por el primer puesto.

