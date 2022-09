Emotiva conmemoración por los 113 años de 25 de Mayo

Acompañaron al jefe comunal Abel Abeldaño la subsecretaria de Hidrocarburos y Minería, Cecilia Baudino; el jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau; la diputada nacional, Marcela Coli, el presidente del Concejo Deliberante; Luis Oga, concejales, funcionarios municipales y autoridades legislativas y ejecutivas de las provincias de Río Negro y Neuquén.En su discurso Abeldaño hizo referencia al marco en que se desarrolló la celebración, teniendo en cuenta el contexto nacional de público conocimiento. “Hoy es un día especial por lo sucedido anoche, algo que nos preocupa muchísimo como dirigentes. Como intendente digo que el atentado que sufrió nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández, va más allá de la investidura, creo que todos pensemos como pensemos, tenemos que ponernos del lado de enfrente de los delincuentes”.Abeldaño disculpó la ausencia de funcionarios provinciales e intendentes que habían comprometido su presencia “por esta situación que vive nuestro país” y explicó que “en conjunto con el presidente del Concejo Deliberante decidimos realizar el acto y el desfile porque ya estaba todo preparado”.Agradeció “a todas las personas que trabajaron para que el pueblo pueda disfrutar, después de dos años de pandemia no es fácil juntarse y nos merecíamos este momento de festejo”.Añadió que “voy a utilizar este espacio para dar gracias. Fueron días muy difíciles, pero debemos darle gracias primero y por sobre todas las cosas a Dios que me permitió seguir al frente de este pueblo y también que este pueblo crezca con pasos agigantados. Esto no lo hace solamente un gobierno del color político que sea, importa que el gobierno de turno tenga ganas de trabajar por la gente y no por un sector, un grupo de amigos o un grupo político y esto es lo que hicimos desde el primer día que asumimos la gestión en 25 de Mayo”.Abeldaño agradeció “al Gobierno nacional en nombre de 25 de Mayo porque en este último tiempo tan difícil todo lo que se hizo fue muy acertado, no nos olvidemos que desde el 2015 al 2019 borraron el Ministerio de Salud, imagínense que hubiese pasado si en plena pandemia no hubiéramos tenido Ministerio de Salud. Personalmente considero que el trabajo del Gobierno nacional fue excelente y en estos tres años 25 de Mayo recibió muchos beneficios de Nación como nunca se recibió en la historia de nuestra ciudad. Jamás se recibieron tantos beneficios y servicios como los que podemos tener presentes hoy en 25 de Mayo, y esto se debe a que el Gobierno de turno gestiona y cuando uno lo hace por mucho tiempo en algún momento esas respuestas llegan. Parece que se pusieron todos de acuerdo porque en estos últimos tiempos está llegando todo junto a 25 de Mayo, por eso en nombre del pueblo y de este intendente un agradecimiento especial al Gobierno nacional”.

Reconocimiento

El intendente municipal, en su discurso, tuvo un párrafo para el Gobierno de La Pampa afirmando que “gracias al Gobierno provincial y como dice siempre nuestro querido gobernador Sergio (Ziliotto) no existen los colores políticos cuando uno está en la gestión. Nuestro Gobernador demostró a lo largo y lo ancho de la provincia de La Pampa que no existen ni van a existir amigos y enemigos y supo distribuir la riqueza de la Provincia en todos y cada uno de los 80 municipios y 25 de Mayo no escapa a esto ya que fuimos beneficiados con todos los programas existentes”.

Finalizó con un “gracias a todos los que estuvieron presentes hoy e invitamos a que puedan seguir disfrutando de este 113º aniversario. En nombre del equipo municipal y el mío propio gracias y feliz aniversario”.

Cecilia Baudino

La subsecretaria de Hidrocarburos y Minería puntualizó que “acompañamos el aniversario de 25 de Mayo en nombre del Gobierno provincial, de la secretaría de Energía y Minería, de Matías Toso que no pudo estar presente y el mío propio”.

Agregó que “acompañamos al intendente, a los vecinos y vecinas de la ciudad en este día tan especial, yo soy de acá y es un honor poder estar en este lugar”.

Consideró que “el crecimiento de la ciudad de 25 de Mayo es muy grande, lo vimos crecer y desarrollarse con la actividad petrolera que generó un cambio importante a nivel social y económico. Hoy tenemos un pueblo pujante, con mucho desarrollo y con muchas expectativas de seguir creciendo, hay mucho por hacer y me pone feliz el poder ver ese cambio, creció en cuanto a población, es muy pujante por la cantidad de jóvenes que tiene, por las enormes posibilidades de estudio que existen y que les da la posibilidad de poder quedarse a vivir acá, estudiar, trabajar y formar su familia”.

Sostuvo que “hay un apoyo permanente del Gobierno provincial, trabajando permanentemente con el intendente, acompañando y colaborando en todo lo que se necesite desde nuestro lugar”, concluyó.