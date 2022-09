Casa Propia: política pública para cumplir el sueño de familias pampeanas

La noticia de una nueva licitación de viviendas por parte del Gobierno de La Pampa, en esta oportunidad enmarcadas en el Programa Federal Casa Propia, causó beneplácito en las comunas beneficiadas. El anuncio realizado el 31 de agosto pasado por el gobernador Sergio Ziliotto, terminó de confirmar las expectativas que tenían las intendencias de obtener cupos para ir aliviando el déficit de casas, profundizado por el abandono de la anterior gestión de Gobierno nacional en cuanto a programar la construcción de unidades en gran parte del país.En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, la intendenta de Colonia Barón, Sonia Luengo, resumió “la alegría y mucha satisfacción por la novedad, ser beneficiarios de 20 viviendas sociales del Plan Nacional Casa Propia es una excelente noticia. Por eso quiero agradecer especialmente todas las gestiones que realizó el gobernador, Sergio Ziliotto y el presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Jorge Lezcano, para incluir nuestra localidad en esta operatoria”.En referencia a la iniciativa, dijo que “era muy esperada, Colonia Barón tiene un gran déficit de viviendas, cabe recordar que desde hace siete años no hay ningún plan nacional. El ex-gobernador, Carlos Verna y el actual gobernador Sergio Ziliotto vienen implementando el Plan Provincial de Viviendas Sociales “Mi Casa” y ahora el Casa Propia que nuestra localidad se verá beneficiada con estas 20 soluciones habitacionales, que no son más que la muestra del apoyo que recibe Colonia Barón por parte del Poder Ejecutivo Provincial en todos los aspectos planteados no solo con estas obras que tendremos el agrado de realizar”, sostuvo.En relación al comienzo de las tareas, la intendenta indicó que “la empresa encargada de ejecutar las viviendas, está comenzando con trabajos de infraestructura para este barrio de nuevas viviendas que se realizará. Ya solicitaron información y documentación de servicios públicos y en los próximos días van a comenzar”, concluyó.

Macachín

En tanto Horacio Cabak, intendente de Macachín, adhirió al carácter de “una noticia muy alentadora para nuestra comunidad ya que significa que 20 familias macachinenses podrán concretar su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, sabemos que aún debemos seguir trabajando para que más familias de la ciudad logren obtener su vivienda propia. Este programa, es una política pública muy valiosa para la Provincia, ya que se propone garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía, así como también promueve el acceso igualitario en todo el país”. Para el jefe comunal, “reducir el déficit habitacional es un gran desafío, pero estoy sumamente convencido y comprometido con que debemos trabajar fuertemente en esto”.

Toay

Rodolfo Álvarez, intendente de Toay, localidad beneficiada con 40 unidades manifestó que se trata de “una gran noticia. En nuestro caso ya se viene desarrollando un Plan de 40 viviendas que está en su última etapa, y poder concretar un plan de igual cantidad de viviendas adicional al que se está haciendo, es muy importante, considerando la demanda que tienen el tema habitacional en toda la sociedad”, remarcó.

“En esta oportunidad, el Plan Casa Propia prevé en esta etapa 170 viviendas en seis localidades En el dialogo con el resto de los intendentes valoramos la decisión del Gobierno provincial por el hecho de habernos seleccionado en la distribución”, agregó.

Respecto a la distribución de las viviendas, el jefe comunal comentó que “cuando se llega a la etapa de licitación, ya están allanados el resto de los caminos. Se tuvieron que planificar en dos lugares diferentes, por una cuestión de que no hay muchos espacios disponibles, tuvimos que hacer una distribución, pero sí se encuentran en la misma zona”.

También se refirió al sistema de adjudicación y manifestó que “en ninguno de los planes, todavía han sido adjudicados. Eso lo realiza el IPAV que implementa los mecanismos correspondientes, o sea, relevamientos de inscripción, luego se procede a la implementación de adjudicación”, explicó.

Por último, consideró que “La Pampa no es ajena al contexto nacional. Es una excelente noticia contar con viviendas a punto de terminarse y otra cantidad nueva por hacerse. En una de las charlas con el gobernador Sergio Ziliotto, coincidimos en una preocupación, porque una de las políticas públicas más importante es atender la demanda habitacional en La Pampa”, concluyó.