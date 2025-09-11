El Polo Científico recibirá nuevamente la Liga Nacional de Robótica

Se trata de una instancia zonal, impulsada por la Facultad de Ingeniería y acompañada institucionalmente por la Agencia CITIA del Gobierno de La Pampa, que promete reunir una destacada variedad de modalidades de competencia, que pondrán a prueba conocimientos técnicos, adaptabilidad y creatividad.

Se realizará el próximo 27 de septiembre, en el Polo Científico Tecnológico de La Pampa. La presentación estuvo encabezada por el director de Gobierno de la Agencia CITIA, Fernando Stachiotti, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, Daniel Mandrile, el secretario de Ciencia y Técnica, Guillermo Lafuente, el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura del Ministerio de Modernización y Conectividad, Lucas Gaggioli, y la intendenta de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso. En sus intervenciones, las autoridades destacaron la relevancia de que General Pico vuelva a ser sede de esta competencia nacional, que promueve la robótica educativa, la programación y la tecnología aplicada como herramientas de aprendizaje, creatividad y trabajo en equipo.

La Facultad de Ingeniería será la institución organizadora, aportando infraestructura técnica y humana, además del equipamiento específico requerido para la competencia. Por su parte, el Gobierno de La Pampa, a través de la Agencia CITIA, pone a disposición las instalaciones del Polo Científico Tecnológico y parte del equipo técnico, reforzando así el carácter colaborativo del evento. La competencia incluirá distintas categorías de la Liga Nacional de Robótica, entre ellas Sumo, Minisumo, Minisumo Pro, Carreras de Velocidad, Carreras Pro, Laberinto y Fútbol, que ponen a prueba tanto la destreza técnica como la innovación en diseño. Participarán estudiantes de nivel secundario, universitario, terciario y equipos independientes, lo que convierte al evento en un punto de encuentro y aprendizaje, con representantes de diversas provincias del país.

La Liga Nacional de Robótica se consolida en la región como un espacio clave de innovación, donde equipos de distintas localidades participan en desafíos que ponen a prueba la resolución de problemas y la capacidad de trabajo colaborativo.

Para más información:

Correo electrónico para consultas sobre la inscripción: comunicaciones@citialapampa.ar

Correo electrónico para consultas técnicas: robotica@ing.unlpam.edu.ar