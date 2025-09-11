ADAR 2025: La Pampa sumó medallas

Los pampeanos Amadeo Orozco, Fausto Barrientos, Sasha Biondo y Tomás Quinteros sumaron medallas para La Pampa en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 (JADAR), que se están llevando a cabo en esa ciudad santafesina.

El victoriquense Orozco y el santarroseño Barrientos conquistaron las medallas de bronce al terminar en el tercer puesto en para tenis de Mesa; mientras que Biondo conquistó la presea de oro y Quinteros la de bronce en judo. La delegación pampeana en Rosario se completa con Agustín Luengo en tiro con arco; Juan Pablo Aznares en para atletismo, Anahí Vera Ruiz, Luciana de La Paz Luciano Ocampo, Jazmín Soria y María Fernández Pallares en básquet silla de ruedas 3 vs 3; Valentina Aguirre, Juliana Garro y Paulina Barreiro Hus en canotaje; Ailén Carra, Luz Ganora, Malena Mata, Tomás Agustín Ayala, Benjamín Díaz, Joaquín Miranda, Felipe Poleo Piña, Chiara D’ Ambrosio en bÉisbol 5; y María Laura Garay y Jorgelina Rut Stefanazzi en pelota.

El evento multideportivo incluye 58 disciplinas, de las cuales 41 son olímpicas y 11 paralímpicas, con el Parque Independencia como epicentro y a siete clubes locales como sedes de distintas competencias. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el martes a la noche, en la que se llevó adelante la promesa deportiva de atletas, entrenadores y jueces, reafirmando el compromiso con los valores del olimpismo y paralimpismo: respeto, inclusión, igualdad y juego limpio.

