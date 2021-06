El Parque Agroindustrial de La Adela sigue en expansión

El intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, recibió a funcionarios del Ministerio de la Producción ante quienes destacó la importancia del apoyo del Gobierno provincial en la puesta en funcionamiento del Parque Agroindustrial de la localidad.

En el marco de la recorrida que el intendente realizó junto al subsecretario de Industria, Silvano Tonellotto, dependiente del Ministerio de la Producción, destacó ante la Agencia Provincial de Noticias que “a pesar de la pandemia las obras no se detienen gracias al apoyo del Gobierno nacional y provincial. Día a día vemos crecer el proyecto y hoy nuestra localidad ya cuenta con su Parque Agroindustrial”.

El Parque Agroindustrial de La Adela (PALA) tiene una superficie de 108 hectáreas, está ubicado a la vera de la Ruta Nº 22, cerca de la Ruta Nº154 y ya cuenta con inversores trabajando lo que genera no sólo movimiento económico en la zona sino también nuevos puestos de trabajo. “El Parque se encuentra activo, entre los sectores industria, comercio y servicios hay 12 proyectos operativos, 11 en construcción y un número importante de proyectos presentados que se encuentran en evaluación”, destacó Barrionuevo.

Durante el recorrido, se observaron el avance de la construcción del cordón cuneta, la instalación de cámaras de monitoreo para el sistema de videovigilancia, la construcción del SUM, el mejoramiento de calles internas y el tendido de la red eléctrica.

“La Adela es una localidad con 4.500 habitantes que pudo soñar y creer en un parque agroindustrial que hoy es una realidad. Gracias al esfuerzo y trabajo de mucha gente pero principalmente al apoyo del Gobierno provincial que permite que todas las localidades, sean pequeñas o grandes podamos pensar en el desarrollo local y hacerlo realidad” señaló el jefe comunal.

Cabe recordar que en el marco del trabajo articulado que se lleva adelante entre nación, provincia y municipio, la localidad recibió recientemente un Aporte No Reintegrable de 60 millones de pesos de parte del actual Gobierno nacional, gestionado a través del Ministerio de la Producción provincial para continuar las obras necesarias en el PALA.

