Educación reportó datos estadísticos sobre vacunación y casos de COVID-19

El Ministerio de Educación de La Pampa actualizó información estadística sobre el escenario escolar no presencial vigente, el avance del Plan de Vacunación del Personal de Educación y los casos de COVID-19 en el sistema educativo provincial.

Entre los días 26 y 28 de mayo, se registró la asistencia de 15 estudiantes y 67 docentes a las escuelas para retirar los materiales didácticos necesarios que permiten continuar con las actividades escolares. Desde esta semana, funcionan guardias mínimas en los establecimientos escolares destinadas a garantizar la continuidad pedagógica y atender necesidades que revisten el carácter de impostergables. Del mismo modo, las instituciones que cuentan con el servicio de comedor, convocan al personal que resulta estrictamente necesario para la prestación del servicio.

Respecto al Plan de Vacunación del Personal de Educación, se comunicó que, de 13.094 personas inscriptas voluntariamente para recibir la vacuna, fueron vacunadas 5.683 al 30 de mayo inclusive (43.4% del total). Entre los/as docentes de 45 a 49 años con factores de riesgo y docentes / no docentes de 50 años o más (en ambos casos frente a estudiantes en los niveles obligatorios), hay 4.469 inscriptos/as y 4.015 vacunados/as al 30 de mayo (89.8% del total). En relación a la enfermedad COVID-19, actualmente permanecen activos 1.020 casos entre los/as que se incluyen estudiantes, docentes y no docentes.

Los datos estadísticos, que se analizan día a día y se actualizan semanalmente, surgen del cruce de la información disponible en el Sistema de Administración de Gestión Escolar (SAGE), Módulo de Trazabilidad en el Sistema Informático “Vos x Voz”, Sistema Informático de Salud (SIS) y Sistema Cuidar Escuela, al que se informa diariamente la cantidad de casos sospechosos y positivos de COVID-19. Para obtener más información correspondiente al Ciclo Lectivo 2021 en escenarios presenciales, no presenciales y combinados, pueden visitar el siguiente micrositio: https://bit.ly/2Rrzi8g .