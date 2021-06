Destacan como “vital y valiosa” la labor de los equipos de Salud del primer nivel

El director de Atención Primaria de la Salud, Ariel Paladini, se refirió a la importantísima labor que desarrollan los equipos de trabajo de Salud encargados de la atención en el primer nivel.

“Muchas veces hablamos de la internación, del trabajo intrahospitalario, que obviamente es fundamental, preciso y necesario, pero decimos que el 95% de la población, transcurre este virus sin internarse, ese 95% de todos los infectados se trabaja en los centros de salud, en hospitales de los pueblos, en consultorios (públicos o privados), pero el 95% del trabajo y de la contención de la comunidad se hace en el primer nivel de atención”, destacó Paladini en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias.

Al margen de la necesidad de reforzar y optimizar los recursos hospitalarios, en especial en cuidados intensivos, es imposible proteger la salud de la población y reducir su mortalidad en el contexto de la pandemia por COVID-19 sin el mantenimiento y fortalecimiento de la Atención Primaria. No solo para una adecuada prevención, contención y atención de la pandemia, sino también para la atención y el cuidado del resto de problemas de salud que seguirán afectando a la población.

En este contexto, la organización y el fortalecimiento del primer nivel de atención es crucial para la respuesta oportuna. Respecto a esto Paladini expresó “en diversas oportunidades notamos que en los centros de salud hay menos pacientes en las salas de espera, esta situación tiene que ver con el hecho de que modificaron su estrategia de trabajo, para que no se crucen pacientes sintomáticos y no sintomáticos. Son esos mismos profesionales que están a cargo de la vacunación, del seguimiento, muchas veces del hisopado, del control de los pacientes sintomáticos, etc. Tenemos compañeros que están trabajando doble turno, otros que salen del trabajo del equipo del primer nivel y van a hacer la guardia a los hospitales, es sumamente intenso el trabajo”, continuó el director de APS.

En dicho contexto, se refirió a la importancia de contarle a la población este tipo de novedades, ya que muchas veces esa labor no se ve. “Todo lo que se trabaja en el primer nivel de atención está totalmente articulado con la gestión central, con la internación, cualquier agente de salud que se comunica o que interactúa con la comunidad lo registra en el sistema, en la historia clínica. Asímismo, es preciso comunicarles que debido a la cantidad de casos confirmados en la Provincia, se va modificando el régimen de llamados. Van a notar que si bien antes los monitores realizaban los llamados diariamente, a partir de ahora se reclasifica a la población y puede que algunas personas, fundamentalmente jóvenes y sin comorbilidad, que son autónomos, que están alertas y no tienen síntomas graves, probablemente se les realice el monitoreo de modo más espaciado, en virtud de priorizar el seguimiento, tanto telefónico como físico de las personas con mayor riesgo”, añadió Paladini, quien hizo hincapié en que se prioriza a las personas con comorbilidad, con COVID o sin COVID, pero que necesitan su atención en un centro de salud.

