“Amar a la patria”, la proclama pampeana en el Día de la Independencia

La jornada se inició con el tradicional Tedeum en la parroquia local. Luego, las actividades se trasladaron hasta el Salón de Usos Múltiples. En nombre del Gobierno Provincial, el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, se dirigió a la población pampeana en esta fecha especial. En primer lugar, transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto. “No fue un proceso fácil el que terminó con esta definición trascendental aquel 9 de Julio. Cientos de hombres y mujeres ofrendaron su vida en la guerra contra el ejército colonial, pero también contra aquellos criollos que anteponían sus intereses económicos y sus privilegios a los de la patria”, dijo el ministro.“A veces la historia parece empecinada en repetirse, hoy volvemos a debatir sobre la soberanía nacional y la independencia económica, parece que nunca aprendemos las lecciones que el tiempo nos ha hecho vivir en carne propia. No es posible sostener la Patria si a las materias primas que nos ofrece nuestra tierra se las llevan de nuestro territorio sin agregado de valor, sin su industrialización”.“No hay patria sin pueblo, y no hay pueblo si no se garantizan los derechos establecidos por nuestra constitución nacional en lo referente a educación, salud, seguridad social y justicia. No se puede amar lo que no se conoce. Y no se pueden tomar decisiones correctas si no hay empatía con los hombres y mujeres que diariamente luchan en nuestro país para construir un futuro mejor”, aseguró el ministro.“En un momento donde el odio quiere imponerse, desde La Pampa respondemos con un llamado a amar a la patria y honrar a sus próceres. Y reivindicamos el trabajo diario por una Argentina Libre, Soberana y con Justicia Social, principios irrenunciables de una comunidad que aspira a la grandeza y a la felicidad”, concluyó.Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Pascual Fernández, de Obras Públicas, Alfredo Intronati, de Seguridad, Horacio Di Nápoli, de Educación, Marcela Feuerschvenger, el secretario de Turismo, Saúl Etcheveste y la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie. También asistieron diputadas y diputados provinciales de distintas bancadas, intendentes de la zona y autoridades policiales y militares.

“Más que una fecha patria”

El intendente anfitrión, Gustavo Barreiro, agradeció al gobernador Sergio Ziliotto y a su equipo de trabajo “por haber elegido a nuestro pueblo para esta conmemoración tan especial. No es solo una cuestión organizativa, es un gesto profundo de reconocimiento a nuestra historia, identidad, y a la calidez de una comunidad que siempre supo recibir, acompañar y construir desde el esfuerzo colectivo”.

“El 9 de Julio es más que una fecha patria. Es la memoria viva de aquellos hombres y mujeres que en 1816 eligieron el camino más difícil: el de la libertad, la autodeterminación y la dignidad de un pueblo que ya no quería ser colonia, quería ser nación”, indicó.

Más adelante enumeró recuerdos de la celebración de la fecha en esa localidad “eran momentos de encuentro, pertenencia y emociones compartidas, y hoy, de alguna manera, volvemos a reunirnos con ese mismo espíritu”.

“Ser independientes no es solo un hecho histórico. Es una decisión permanente. Es elegir construir una comunidad más justa, solidaria, más equitativa. Es defender a la educación, la salud, el trabajo y la cultura”, concluyó el jefe comunal.