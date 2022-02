El gobernador Ziliotto entregó viviendas a familias de Arata y Trenel

“Entregar viviendas – dijo el gobernador pampeano- es un acto que llega al alma. Entre las soluciones de las necesidades de la gente, es una de las que más involucra a la justicia social, en el marco de un claro programa de gobierno que tiene a la dignidad de las personas como principal eje de gestión”.

El gobernador fue recibido en Arata por el intendente Enzo Sosa con quien encabezó el acto. También estuvieron presentes la Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados Alicia Mayoral; el Secretario de Asuntos Municipales Rogelio Schanton; la Diputada Nacional Varinia Marín; la Diputada Provincial Liliana Caimari; la Senadora Nacional -mandato cumplido- Norma Durango; demás funcionarias y funcionarios municipales, provinciales y vecinas y vecinos de la localidad.

Luego de agradecer al gobernador, el Intendente Sosa afirmó que “vivimos un día muy feliz, estamos saliendo de la pandemia y el pueblo vuelve a participar de los actos públicos. Veo las caras de los adjudicatarios de las próximas seis viviendas, construidas ya en un 60%, y eso me reconforta. Con el Gobierno Nacional y el Provincial estamos en el mismo camino: darle soluciones a la gente que necesita vivienda. Estamos siempre con el pueblo y con los más necesitados”.

“En pocos días -anunció el intendente- firmaremos un nuevo convenio para iniciar seis viviendas más en terrenos municipales y con mano de obra local”. Tampoco olvidó aconsejar a los jóvenes adjudicatarios: “cuiden la vivienda, hemos tratado de poner los mejores materiales para alargar su vida útil”.

Política habitacional

Por su parte, el gobernador pampeano aseguró que “la política de construir viviendas es algo que el Justicialismo de la provincia de La Pampa no ha abandonado nunca, aún en las peores épocas. Este programa, Mi Casa, -rememoró- nació ante el hecho de que un gobierno nacional, que poco tenía de federal, nos dio la espalda. El entonces gobernador Carlos Verna, con recursos provinciales y esfuerzos municipales, ofreció la alternativa de que hubiera fuentes de trabajo locales y se cubrieran las crecientes necesidades habitacionales de la provincia”.

Ziliotto reiteró que “vivienda que se termina, una nueva que se inicia. A las seis viviendas entregadas, por $15.590.941,20, se suman seis más en construcción y en breve se incorporarán seis más. Además, estaremos firmando un nuevo cupo que podemos ampliar. Esas 24 familias que en Arata están necesitando viviendas, tendrán asignada la suya antes de que terminemos nuestro mandato”.

Apoyo presidencial

Ziliotto ratificó “la decisión política de seguir construyendo viviendas. No sólo por convicción del Gobierno provincial, sino por el acompañamiento de las y los intendentes y el claro apoyo que una vez más nos da el Presidente de la Nación”.

En este sentido comentó que durante la reunión que mantuvo con el Presidente, “me traje la clara señal de que no va a haber ninguna baja de la inversión pública en Argentina. Por eso seguiremos haciendo obra y vendrá el propio Presidente a anunciar más obras”.

TRENEL

El intendente Horacio Lorenzo recibió al gobernador Sergio Ziliotto y a la comitiva que lo acompañó desde Arata, además del diputado nacional, Hernán Pérez Araujo y el ex gobernador, Rubén Marín.

El jefe comunal detalló las obras que se realizan en la localidad: agua, asfalto, fibra óptica, refacción del hogar de ancianos, lavadero municipal, fábrica de bolsas para exportación, creación de un punto digital, centro de desarrollo infantil, refacción de acceso y parque municipal, parque industrial, una línea de 13.000 voltios, desagües, un móvil policial.

Lorenzo confirmó que seguirá gestionando “por el bien de nuestra comunidad” y resaltó que los logros concretados fueron “gracias al apoyo del Gobierno Provincial y a las gestiones que realiza ante el Gobierno Nacional. Hay que destacar cuando los gobiernos están con la gente y para la gente”.

En cuanto a las 8 viviendas, que implican una inversión de $21.648.547,20, el jefe comunal aclaró que “no se dan, se adjudican, porque es un sistema solidario de recaudación por eso es muy importante el pago de la cuota, tenemos que tener la responsabilidad de pagarla porque con esos fondos se construyen más viviendas.”

“Cumplir sueños”

Antonella Sombra, una de las adjudicatarias expresó que “se trata de cumplir sueños. El mío se está haciendo realidad, he esperado durante diez años la oportunidad de tener mi propia casa, son muchas las emociones y se agolpan las palabras”.

Dirigiéndose a quienes todavía aguardan por su casa sostuvo, “no bajen los brazos, porque todo tiene su momento y algo que parece inalcanzable algún día llegará”.

Ideología y gestión pública

El gobernador Ziliotto afirmó “es una enorme alegría salir al interior de La Pampa y ocuparnos de que haya respuestas en cada rincón del territorio. Y expresó su satisfacción “por volver aquí y con el enorme orgullo de hacerlo como gobernador, a partir de la confianza que me dieron las y los pampeanos, las y los trenelenses con su voto en 2019”.

“Cuando hablamos de trabajo, de obra pública, de tecnología, de inclusión, de igualdad de oportunidades, hablamos de las mismas para Trenel, Chos Malal o cualquier otra localidad pampeana. Esa es nuestra ideología aplicada a la gestión pública, la misma que el justicialismo de la provincia de La Pampa ha tomado como eje de las políticas públicas desde que la provincia tiene decisión propia. Ese es el eje que venimos a ratificar”, señaló.

Descentralización

El mandatario dejó en claro que “esto sólo es posible a partir de la herramienta formidable que tenemos como política de Estado, que es la descentralización. Trabajar en conjunto con los intendentes. Estas viviendas que hoy inauguramos son una prueba de lo que podemos hacer juntos. Las y los intendentes han demostrado que saben que hoy los municipios tienen un rol de prestación de servicios, compartiendo la administración de las obras públicas y también incursionando en generar trabajo genuino prestando servicios a la producción, eje fundamental de la recuperación económica incipiente de la Argentina y que La Pampa también comparte”.

Ziliotto advirtió que “no tenemos que olvidarnos de que esto no sólo es por una decisión de los gobiernos Provincial y Municipal, también es posible porque hay un Gobierno Nacional de signo Justicialista al frente de la Administración Pública Nacional, que mira al país de forma federal, que busca cómo romper, de a poco, la concentración para lograr un país menos unitario”.

“Hacer mucho más”

El mandatario pampeano afirmó que “venir a inaugurar viviendas no nos conforma, tenemos que hacer más, mucho más. La sociedad así lo requiere, porque no nos dio un cheque en blanco, tenemos que devolver con acciones, con obras, con trabajo, esa confianza que nos dieron para administrar sus recursos”.

“Traigo el fuerte compromiso de nuestro Presidente, Alberto Fernández, de seguir invirtiendo; ningún compromiso con la deuda externa va a significar bajar el nivel de la inversión pública en Argentina. Por eso las obras que vamos a anunciar no serán las últimas que encaremos. Ya planificamos en Trenel cómo articularnos para seguir trayendo bienestar. Seguiremos haciendo viviendas y pavimento, porque es lo que la gente necesita”, concluyó.