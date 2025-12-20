“Defender las rutas es defender derechos”: el reclamo del Gobierno pampeano por la RN 151

En la localidad de 25 de Mayo, funcionarios pampeanos, municipales, sindicales y representantes de provincias limítrofes participaron hoy del Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151- Región Vaca Muerta Norte, un espacio de debate con fuerte impronta institucional y productiva.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati; el diputado nacional Martín Ardohain; y los intendentes de 25 de Mayo, Leonel Monsalve; de Catriel (Río Negro), Daniela Salzotto; de Puelén, Mario Rebolledo; de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica; de Santa Isabel, Guillermo Farana; y de La Reforma, Elías Colado, acompañados por autoridades de los Concejos Deliberantes de 25 de Mayo y Catriel. También se sumó Ernesto Inal, secretario general adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, autoridades de los municipios del corredor, cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil, vecinos y familias directamente afectadas por el estado de la Ruta Nacional N°151.La actividad reunió a representantes de La Pampa y Río Negro con el objetivo de generar un espacio de diálogo, planificación y coordinación de acciones estratégicas vinculadas al desarrollo integral del corredor de la Ruta Nacional N.º 151, considerado clave para la integración territorial, la logística regional y el fortalecimiento de las economías locales.ObjetivosDurante el foro se abordaron distintos ejes prioritarios. En materia de infraestructura y conectividad, se analizó el estado actual de la traza y se debatieron proyectos de mantenimiento, ampliación y modernización. Asimismo, se trabajó sobre el desarrollo productivo y logístico, evaluando el potencial agroindustrial, energético y turístico de la región, junto con su integración a corredores bioceánicos y rutas provinciales estratégicas.Otro de los puntos centrales fue la sostenibilidad ambiental, donde se plantearon estrategias para mitigar el impacto asociado al tránsito y a las actividades productivas del corredor. En paralelo, se avanzó en la integración regional y la cooperación institucional, promoviendo la coordinación interprovincial y con el Estado nacional, y fortaleciendo la participación de municipios, cámaras empresariales y espacios de diálogo público-privado.En referencia a la actividad el ministro expresó a la Agencia Provincial de Noticias que este tipo de encuentros resultan fundamentales porque “nos permite reafirmar la voluntad permanente de La Pampa de sostener el diálogo institucional como herramienta para la construcción de políticas públicas. Nuestra Provincia estuvo y está abierta al diálogo, aun en contextos adversos”.En ese marco, manifestó la necesidad de una intervención profunda e integral sobre la Ruta Nacional N.º 151 y recordó que el Gobierno provincial solicitó formalmente el traspaso de rutas nacionales, sin haber obtenido respuestas por parte de los organismos competentes. Asimismo, destacó la posibilidad de evaluar mecanismos de financiamiento alternativos, como la conformación de fideicomisos con participación del sector privado, y la declaración de la emergencia vial del corredor, remarcando que el reclamo debe abordarse sin límites provinciales y considerando la traza en su totalidad.Intronati subrayó además la importancia de “establecer un cronograma de reuniones periódicas, promover una sinergia público-privada que permita avanzar en soluciones concretas y garantizar la participación de la Dirección Nacional de Vialidad en las próximas instancias de trabajo”. Si bien reconoció las tareas de mantenimiento actualmente en ejecución -como los trabajos de bacheo- señaló que “resultan insuficientes para garantizar condiciones adecuadas y sostenidas de transitabilidad”, reiterando la necesidad de una obra estructural de mayor alcance. Solicitó también que el reclamo y las conclusiones surgidas del Foro sean elevadas a los organismos nacionales competentes, con el objetivo de agotar todas las instancias administrativas e institucionales.En ese sentido, destacó que La Pampa “asumió con responsabilidad la ejecución de la obra pública, no solo en el ámbito provincial, sino también en obras que eran de exclusiva competencia del Estado nacional”, y recordó que “el propio gobernador Sergio Ziliotto remitió en reiteradas oportunidades notas formales al Gobierno nacional, sin obtener respuesta alguna. Frente a esta falta de acompañamiento, la Provincia no se retira ni se desentiende. Por el contrario, continúa participando en cada instancia de diálogo y en todas las reuniones que se convoquen, con el objetivo de hacer oír de manera clara y formal sus reclamos, particularmente en lo referido al mantenimiento y la reparación de las rutas nacionales”, agregó.Finalmente, remarcó que “las rutas nacionales no tienen colores políticos ni dueños. Son infraestructura estratégica del Estado y cumplen un rol esencial como medio de comunicación e integración social. A través de ellas se garantiza el desarrollo de la producción, el comercio y el turismo, pero también se sostienen políticas de seguridad pública, conectividad y acceso a la salud, la educación y la cultura. Defender su mantenimiento es defender el derecho de las comunidades a estar integradas y a desarrollarse en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional”. Como resultado del Foro, se propuso la conformación de una agenda común de desarrollo del corredor de la RN 151, la identificación de proyectos prioritarios y la creación de una mesa permanente de coordinación regional, con el objetivo de sostener el trabajo articulado en el tiempo y gestionar financiamiento para la ejecución de obras.