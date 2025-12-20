Alpachiri: Ruta de Alemanes del Volga, nueva propuesta turística de La Pampa

En la localidad de Alpachiri, en las instalaciones de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Ruta Turística y Cultural “Descendientes de Alemanes del Volga en el Sudeste Pampeano”, una propuesta que se suma a la oferta turística provincial y pone en valor la historia, las tradiciones y la identidad de estas comunidades.

Del acto participaron el intendente de Alpachiri, Iván Fuhr; el diputado provincial Hernán Pérez Araujo; el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz; integrantes de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga; los intendentes y presidentes de las Comisiones de Fomento de las localidades que integran la ruta: Alpachiri, Colonia Santa Teresa, Colonia Santa María, Perú, Guatraché y Jacinto Arauz; además de referentes turísticos y representantes del CEDETUR (Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Turismo).

Presentación oficial

Durante la jornada, se presentó la Ruta Binacional de Alemanes del Volga, enmarcando esta iniciativa regional que fortalece los lazos históricos y culturales entre las comunidades, y se concretó la firma del convenio, junto con la entrega de la Resolución y mapas a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta en su desarrollo y promoción.

En ese contexto, el integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, Rubén Müller, agradeció la presencia de las autoridades y destacó el valor simbólico del momento. Señaló que la institución se encuentra próxima a cumplir 50 años y recordó que también se celebrarán 150 años de la llegada de los Alemanes del Volga a la Argentina, subrayando el orgullo por el camino recorrido y los logros alcanzados. Asimismo, evocó encuentros históricos realizados en Alpachiri y resaltó la importancia de esta ruta turística y cultural, que cuenta con un fuerte acompañamiento de la comunidad.

Mucho más que una propuesta turística

Por su parte, el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, expresó que con el lanzamiento de la Ruta de los Descendientes de Alemanes del Volga se dio un paso muy importante para el sur pampeano. Señaló que la iniciativa no solo presenta una nueva propuesta turística, sino que también reconoce una historia de trabajo, esfuerzo e identidad que forma parte de lo que somos como provincia. Destacó que estas localidades conservan tradiciones, sabores y costumbres transmitidas de generación en generación, que hoy se ponen en valor para que se conozcan, se vivan y generen oportunidades para los pueblos. Finalmente, remarcó que se trata de una herramienta para fortalecer el turismo, dinamizar la economía y reafirmar que el interior pampeano tiene mucho para mostrar, celebrando este camino compartido que une pasado, presente y futuro. “Desde La Pampa creemos en nuestros pueblos, en su gente, en su historia y celebramos este camino compartido, que une pasado, presente y futuro”, finalizó Echeveste.

La jornada continuó con actividades culturales y actos simbólicos que reafirmaron la identidad y las tradiciones de la comunidad, dando cierre a un encuentro cargado de emoción y significado, que marca el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto para fortalecer el turismo cultural en el sudeste pampeano.