Dirección de Niñez entregó certificados de oficios a adolescentes

La Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de La Pampa realizó el cierre anual de actividades con adolescentes en la ciudad de Santa Rosa, con la entrega de certificados a quienes participaron de los distintos talleres desarrollados a lo largo del año.

La actividad se desarrolló martes y jueves y tuvo lugar en el Centro de Actividades INAUN, ubicado en calle Juan B. Justo N° 830, y contó con la participación de adolescentes de distintos barrios de la ciudad que formaron parte de propuestas vinculadas a oficios, arte y deporte. Estos espacios tienen como objetivo promover la inclusión, la participación y el acceso a experiencias formativas de interés, con el acompañamiento de equipos técnicos y profesionales. Durante el encuentro se reconoció el compromiso y la continuidad de quienes sostuvieron su participación en los talleres, destacando la importancia de estas propuestas como herramientas de fortalecimiento personal, social y comunitario. A lo largo del año, las actividades se desarrollaron tanto en la sede del INAUN como en distintos barrios de Santa Rosa, en articulación con programas de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia y otras áreas del Estado, ampliando el acceso a derechos y oportunidades para adolescentes.

La jornada de cierre permitió compartir un espacio de encuentro y reconocimiento, poniendo en valor el trabajo sostenido y el acompañamiento integral brindado durante todo el año.

