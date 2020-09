COVID 19: Kohan pidió a los pampeanos “cuidar lo logrado entre todos”

El titular de la cartera de Salud de La Pampa, Rubén Kohan, exhortó a los pampeanos a “cuidar la burbuja que en La Pampa construimos entre todos”, en alusión a la preservación del estatus epidemiológico que hoy tiene la provincia. “Lo logrado debemos y podemos defenderlo entre todos”, subrayó.

Advirtió que “cuidarnos no implica que no vayamos a tener casos, pero lo que tenemos que impedir es tener una cadena de contagios dentro de la provincia. Cuanto más permanezcamos en esta condición tanto mejor nos va a ir”.

En declaraciones al programa Radio Textual, dijo que la situación epidemiológica de la provincia es “aceptable”, pero acentuó que es necesario “desterrar el exitismo y el pesimismo de algunos ciudadanos, porque las estrategias que planteamos en función de presunciones, ya que no hay experiencias previas de esto en el mundo, nos están permitiendo cuidarnos entre todos”.

“La provincia de La Pampa ha sido muy enérgica en materia de prevención. No solo detectamos los casos positivos, sino que salimos a buscar los contactos estrechos, expresó al tiempo que afirmó que “es mejor aislar 100 o 200 personas que tener que volver en las fases a toda la provincia”.

Dijo que el estatus epidemiológico del que hoy goza la provincia “es envidiable” y reiteró que “el logro es producto del esfuerzo de la sociedad y del gobierno. Solo basta con mirar la situación de otras provincias para observar esa realidad”.

“En La Pampa podemos transitar con bastante libertad, el aparato productivo está activo en más de un 90 %, podemos tener reuniones familiares sábados, domingos y feriados y nos quejamos porque no podemos hacerlo un lunes o un martes”, indicó.

Comportamiento social e individual

A seis meses de haber iniciado la pandemia, Kohan dijo que se trata de un virus que “apareció y tomó por asalto al mundo, lo que nos lleva a presenciar situaciones impensadas y a adoptar estrategias en las que todos somos necesarios”.

“La movilidad viral es un reflejo de cómo nos comportamos como sociedad y como individuos, porque el virus no nos viene a buscar sino que nosotros vamos en búsqueda de él con nuestros comportamientos”, precisó.

En este sentido sostuvo que los cuidados personales y sociales son “fundamentales porque no hay estrategias diferentes para protegernos. Por eso insistimos en que todos colaboren”.

