Proyecto de parques eólicos para Guatraché y Anguil

A pesar de los vaivenes económicos, sanitarios y políticos, el proyecto de construir dos pequeños parques eólicos en nuestra provincia, uno en Anguil y otro en Guatraché, sigue en pie. Así lo indicó el profesional que representa en nuestra provincia a la consultora que impulsa el emplazamiento de esa fuente de energía. Sea a través de la empresa que elaboró y presentó la propuesta, o a través de inversiones extranjeras y nacionales que también han mostrado interés en los desarrollos, los parques pampeanos no tardarán en comenzar a construirse.

En agosto de 2019, la Secretaría de Energía de la Nación seleccionó dos pequeños parques eólicos que la empresa Elawan Argentina propuso construir en territorio pampeano. Lo hizo a través de la convocatoria Mini Renovar del programa RenovAr. Los parques presentados y elegidos para La Pampa tienen una potencia de 12,9 megavatios cada uno y se instalarán en Anguil y Guatraché.

Desarrollos.

El ingeniero santarroseño Adrián Pérez Habiaga es el representante en nuestra provincia de la consultora que desarrolló los proyectos de parques eólicos para la firma Elawan Energy Argentina, un desprendimiento de la Grupo Gestamp, que tiene presencia en 13 países y cuenta con 1.300 MW activos y una cartera de 7.800MW la cual se presentó en 2019 a la licitación Mini Renovar.

El profesional explicó a LA ARENA que los desarrollos en energía eólica comienzan a partir de las consultoras que encuentran emplazamientos apropiados para concretar un «desarrollo energético» con potencial para interesar a inversores. «Las característica fundamentales para construir un parque eólico que sea rentable y financiable, son la velocidad, constancia y tipo de viento, la ubicación respecto a las líneas eléctricas entre otros»

En el caso de Elawan Argentina elaboró y presentó once propuestas a la licitación de los proyectos Mini Renovar, de los cuales ganó nueve: dos en La Pampa (Anguil y Guatraché), uno en Córdoba, otro en el sur del país y los cinco restantes en la zona de Mar del Plata.

A pesar de los cimbronazos económicos, la pandemia de Covid-19 y todo lo que ha traído, «la empresa sigue apostando no solo a los dos de La Pampa sino a los nueve que ganó en la República Argentina. Esa es la meta», remarcó Pérez Habiaga.

Transmisión.

A la hora de pensar en un desarrollo energético no hay que prestar atención solo a la generación sino también al transporte, una pieza clave de todo sistema de energía, destacó Pérez Habiaga. «Las líneas (eléctricas) en Argentina están ocupadas, parte de esta ocupación es debida a la reserva de uso que se genera cuando se adjudica una licitación de renovables. Debido a la cantidad de parques de que se licitaron las redes no se encuentran disponibles aunque la mayoría de ellos aun no se construyeron» y entre ese factor y el hecho de que varios parques está en duda su concreción, «hay toda una situación no definida respecto al tema del transporte», aclaró.

Por ello, con mucha inteligencia, el programa Mini Renovar apuntó a líneas eléctricas de media tensión, es de decir, de alcance local o provincial, donde la situación es la contraria: hay capacidad de transporte ociosa.

«En la licitación (del Mini Renovar) había que presentar una carta de parte de la autoridad reguladora donde iba a estar instalado el parque, en este caso la Administración Provincial de Energía, que esa energía iba a poder ser utilizada en la zona de generación. Debe haber un consumo local que pueda absorber lo que ese parque generará».

«Esta modalidad evita ese problema -destacó el representante-: si existe necesidad de generación en Anguil y Catriló, entonces se puede construir un parque en Anguil y se transporta la energía a través de las redes de media tensión. No hay inversión extra. Esto es lo bueno que tiene Mini Renovar ya que a nivel nacional hay muchos lugares así».

Lo contrario ocurre con el potencial energético del sur argentino, que está subutilizado por este motivo, contrastó. «Hay un nudo en el transporte de energía muy grande, y hasta que no se hagan inversiones, que son muy elevadas, no se va a poder evacuar la energía que podrías generar», comparó.

Fuente La Arena

