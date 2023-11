Cooperativistas pampeanos se capacitaron en Bahía Blanca

El Gobierno de La Pampa organizó un viaje de capacitación para cooperativistas pampeanos en “balance social cooperativo”. La delegación de más de treinta personas participó de una visita a la Cooperativa Obrera de la ciudad de Bahía Banca, donde funcionarios y técnicos ofrecieron charlas sobre el tema y sobre el desarrollo tecnológico alcanzado por la entidad de más de un siglo de vida.

El subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna, acompañó a los dirigentes y trabajadores de cooperativas de servicios públicos en la experiencia, que es parte del programa sobre el tema que estuvo a cargo de Marcelo Gallo, que en esta oportunidad coordinó la visita.

En la sede central, los pampeanos fueron recibidos por Natalia Gallo, del área de recursos humanos y capacitación de la entidad y escucharon sendas charlas de Francisco Fernández, coordinador del balance social, y de Adrián González, gerente del Centro de Desarrollo Informático y Tecnológico.

Estuvieron representadas las cooperativas de Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Arata, Caleufú, Eduardo Castex, Winifreda, Miguel Riglos, La Adela, Doblas y Bernasconi.

El balance social cooperativo, si bien no es una herramienta nueva, será obligatorio de ahora en adelante según lo dispuesto por las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el organismo regulador de las entidades de la economía social.

Esta herramienta es un informe que acompaña el estado de cuentas y la memoria de una cooperativa y que ofrece información sistemática y metódica que refiere a la responsabilidad social que cada entidad ha asumido y que ejerce.

Refleja datos y acciones que cada cooperativa lleva adelante en beneficio de sus socios y su comunidad y que no se refleja en los números contables pero que resultan de valiosa utilidad.

Son parte de este balance los aspectos como los aportes culturales, la regulación de precios de los distintos mercados y toda acción solidaria con personas e instituciones que no pueden cuantificarse en términos económicos.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook