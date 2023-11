Araucanía 2023: quedó oficialmente inaugurada la XXX edición de los Juegos Binacionales en Río Negro

Los deportistas disfrutaron su fiesta en los actos de apertura que se desarrollaron hoy en las cuatro sedes de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputan en Río Negro hasta el próximo viernes. La Pampa cosechó buenos resultados en el primer día de competencia.

El día frío y lluvioso en Bariloche no empañó la alegría de los deportistas de las distintas provincias que comenzaron la competencia en una nueva edición de los Juegos Binacionales de La Araucanía, que se desarrolla en Río Negro. Las cuatro sedes pusieron color para la participación de más de 2.000 deportistas de las provincias patagónicas argentinas y chilenas.

El acto comenzó a las 20:30 en la Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche, donde se le dio la bienvenida a todas las provincias, autoridades provinciales, locales y de los Juegos.

Seguidamente, ingresó la Banda de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, que entonó el Himno Nacional Argentino para recibir las banderas de ceremonia de la República de Chile, y la de Argentina portada por la judoca Victoria Linares de la selección nacional.

Luego se realizó el desfile de los deportistas representando a cada región chilena y argentina que participa de los Juegos.

Llegó el turno de la palabra del intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso, quien le dio la bienvenida a todos los deportistas.

A continuación, fue el turno del presidente de los Juegos de la Araucanía y subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar.

“Bienvenidos a los juegos de la unión, inclusión, de la paridad de género. Surgieron para superar un conflicto entre dos países, y gracias a la intervención de mucha gente se superó y el deporte cumplió un rol importante en todo eso. Esto es lo importante de hacer deportes”, remarcó.

“A los dirigentes les digo, gracias porque hemos vivido muchas cosas malas sobre todo en pandemia. La fuerza de los jóvenes nos obligó a retomarlo. Este proyecto hay que consolidarlo. Estos juegos son de los jóvenes y de la patagonia argentina y chilena. Apostemos a este proyecto”, agregó.

Por último, se dirigió a los jóvenes deportistas: “A los jóvenes, que son un tesoro, ustedes de chicos, los abuelos y padres los llevaron a un club donde hicieron carrera, amigos, aprendieron valores, todo eso en el órgano más importante que son los clubes. Por eso, los clubes no se tocan, no son sociedades anónimas. Los clubes son de ustedes”, cerró.

Luego fue el turno del secretario de Deporte Río Negro, Diego Rosati, antes de despedir a las delegaciones y a la banda militar.

El acto continuó con la presentación de un video institucional que mostró a la esencia de los Juegos y la presentación de la mascota oficial “Meulen”.

Luego fue el turno del show de una Escuela de baile, que le pusieron ritmo a las tribunas, para finalmente cerrar con el show musical de la banda local La Gozadera.

Resultados

En el primer día de competencia, la delegación pampeana logró buenos resultados con el objetivo terminar en los primeros puestos de la clasificación general.

En Viedma, Basquet femenino ganó en su debut frente a Los Ríos por 71-39, y los chicos se impusieron ante Neuquén por 71-56.

En Bariloche, el conjunto femenino de vóley derrotó a Bio Bio por 3 set a 1 (26-24, 25-19, 25-19 y 25-20) en su primera presentación y por la tarde vencieron a Los Ríos por 3-0 (25-19, 25-9 y 25- 21). Mientras que los varones también arrancaron con un festejo frente a Santa Cruz por 3-1 (25-19, 25-22, 27-25 y 25-13) por la mañana y en el turno tarde se impusieron ante Neuquén por 3-0 (25-20, 25-9, 25-11).

En natación Bautista Figueroa logró la medalla de plata en los 200 metros espalda, con un tiempo 2m12s50c; y Carla Souto finalizó en el quinto lugar de los 400 metros combinados con un tiempo de 05m33s96c.

Además, el atletismo, que se desarrolla en la Ciudad Deportiva de Neuquén, la pampeana Delfina Orona se quedó con el oro en lanzamiento de disco con una marca de 40m54c. En salto en alto, Simón Becerra también se colgó la medalla dorada con un registro de 1m92c.

Lo que viene

El cronograma de actividades para mañana, comenzará en Viedma con el basquet femenino que jugará desde las 9 horas ante Ñuble en Villa Congreso, y los varones se medirán ante Magallanes a partir de las 11 horas. Y el equipo masculino de ciclismo tendrá la prueba Ruta en Pelotón 100 km, desde las 14 horas en la Ruta al Cóndor. Mientras que las chicas comenzarán a las 9 horas con la prueba Ruta en Pelotón 40 km.

En Choel Choele continuarán las distintas pruebas de natación, desde las 16 horas en el natatorio del club Sportman.

En Bariloche, las chicas de vóley enfrentarán a Magallanes desde las 9 horas y en el mismo horarios, los varones jugarán frente a Ñuble y a las 16 ante Los Ríos.

Por el lado del judo, tras la jornada de pesajes de hoy, mañana inicia la competencia en sus distintas pruebas, con participación de los judocas pampeanos.

El equipo de fútbol femenino hará su debut este martes, desde las 15 horas frente a Los Lagos en la cancha de ADEFUL.

Por su parte, el fútbol masculino también hace su debut este martes en Cipoletti, desde las 15 horas ante Ñuble en el Club la Amistad.

Jugadores

El seleccionado masculino de vóley comenzó con algunas sonrisas en el primer día de competencia y algunos jugadores hablaron con la Agencia Provincial de Noticias.

El armador achense Santino Alderete se mostró satisfecho por comenzar con una victoria ante Santa Cruz, con quien habían disputado la final de los Juegos en la pasada edición. “La verdad que el primer partido siempre es el más duro, tratamos de tomarlo con tranquilidad como dijo el técnico. Pero siempre cuesta, hay que adaptarse a la cancha, conocer el rival, pero creo que supimos actuar y sacar un buen partido”, remarcó.

“Sabíamos que iba a ser duro, la final del año pasado también fue dura, siempre son un gran rival y hay que felicitarlos por el partido que hicieron”, agregó.

Por último, se refirió a que la competencia recién comienza y “no hay que relajarse”. “Siempre sirve levantarse luego de perder un set, es un golpe de realidad, no hay que relajarse. El grupo está muy bien. Las expectativas son partido a partido, se planifica el partido con tiempo así que hay que ir paso a paso”, concluyó.

Mientras que el líbero Iván Monzón contó que “el primer partido siempre es difícil porque no sabemos cómo juega el rival. No sabíamos que jugadores trajeron, si eran los mismos del año pasado”.

“Por momentos hicimos buen vóley, en el tercer set sufrimos una recaída pero lo supimos sacar adelante. En el cuarto hicimos todo bien. Por ahí lo del tercero fue un poco de desconcentración, ya que estamos acostumbrados a jugar a dos set, pero lo supimos manejar”, agregó.

Por último, el santarroseño de la Escuela 221, destacó que “había que sacar este partido, que era de los mas difícil, hay que jugar todos los partidos. Venimos de una camada nueva, y nuestras expectativas es pelear todo hasta la final”.