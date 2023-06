Catriló cuenta con una Delegación de la ANSES

Se inauguró una nueva unidad operativa de atención de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), en la localidad de Catriló, con la participación de la directora Ejecutiva, Fernanda Raverta.

A través de la resolución 40/2023 y otras resoluciones que la preceden, la Administración Nacional de Seguridad Nacional (ANSES) informó que tiene entre sus objetivos y lineamientos de gestión para el período 2020-2023, el de fomentar el acercamiento del organismo con la comunidad para lograr una mayor inserción, mayor despliegue territorial y mejor conocimiento de las necesidades de la ciudadanía. Una de las herramientas para lograr ese objetivo es la descentralización en la atención de los requerimientos de quienes se acercan al ANSES para peticionar un derecho, solicitar asesoramiento o efectuar consultar sobre las temáticas relacionadas con las políticas públicas, para proteger el derecho a la seguridad social.El acto contó con la participación de la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, a través de la plataforma Zoom; la presencia del ministro de Educación de la Provincia, Pablo Maccione; la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso; el intendente municipal, Ricardo Delfino; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Juan Pablo Fasce; el subdirector ejecutivo de prestaciones de la ANSES, Juan Manuel Tignanelli; delegada de ANSES en La Pampa, Cecilia Corso y demás autoridades.

Ricardo Delfino

El intendente agradeció la llegada de los y las visitantes y señaló, en su discurso, que “en una oportunidad tuvimos un sueño, se lo planteé después de muchas idas y vueltas, y hoy podemos hacer realidad la oficina de ANSES en Catriló. Como intendente quiero agradecerte Luchy (por María Luz Alonso, presente en el acto), porque sin tu gestión no hubiese sido posible. Es querer que los vecinos puedan acceder a este beneficio tan importante como es tener la oficina del ANSES”, afirmó.

“Sabemos que muchos lo han prometido, pero como siempre decimos, esta gestión lo ha concretado. Dejarle esto a nuestra localidad, como tantas obras que vamos a dejar en funcionamiento y siempre acompañando desde donde nos toque”, agregó.

Luego se refirió a las distintas obras que comenzarán a realizarse en la localidad. “Vamos a estar dejando también el inicio de obra de cloacas, que no tenía nuestra localidad. Tan significativo para nosotros y que hoy es una realidad. También la ampliación de nuestro Hospital, que hace más de 70 años que no tienen una ampliación. Un nuevo CDI (Centro de Desarrollo Infantil) ante la necesidad que tiene la localidad, un nuevo Centro de Abastecimiento de Agua. Por eso sostengo que mejor que decir, es hacer. Vamos a seguir haciendo para que Catriló sea un pueblo pujante”, apuntó.

Pablo Maccione

Por su parte, el ministro de Educación llevó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto. “Esta inauguración adquiere mucha importancia. Porque ANSES, de muchas maneras, atraviesa la vida de los argentinos, hay prestaciones para los trabajadores y trabajadoras, para las madres, para las personas que están pasando vulnerabilidad social, para las personas de la tercera edad, para los estudiantes. Entonces, la representación del ANSES, más allá de las prestaciones es la trascendencia del Estado presente, y preocupado por sus ciudadanos, por la seguridad social acompañándolos a lo largo de la vida, porque todos sabemos que el futuro de nuestra sociedad está con todos y todas adentro. Y para eso tiene que haber un Estado presente que invierta en el bienestar y la ampliación de derechos de sus ciudadanos. Además, con una acción política federal de seguir acercando las prestaciones a más lugares de todo el país, que nos permite hoy llegar a Catriló para inaugurar esta sede”, remarcó.

Fernanda Raverta

La funcionaria nacional agradeció “la oportunidad que nos dan a la gestión de ANSES de abrir una oficina nueva en un lugar nuevo, donde antes los vecinos tenían que trasladarse kilómetros para hacer sus trámites”.

“Cuando llegamos a la gestión, había siete oficinas en La Pampa y hoy cuando termine el día habrá diez. Esto tiene que ver con que creemos que el Estado tiene una responsabilidad, que es brindar prestaciones, herramientas, derechos para vivir mejor. Esta es una responsabilidad que el Estado tiene y que cumplimos todos los días”, agregó.

Luego se refirió a que el país tiene 1500 municipios, de los cuales 428 aproximadamente tienen oficinas. “Cada vez que tenemos que pensar donde abrir estas oficinas, tenemos que tomar una decisión importante para cumplir con este desafío, de estar cerca de los argentinos. Lo decidimos en función de la representatividad que tienen ciertos vecinos cuando vienen a gestionar las soluciones para su pueblo. En este caso, de la compañera Luchy Alonso, que se ha puesto al hombro la enorme responsabilidad de hacer un mundo mejor, una ciudad mejor para su comunidad”, comunicó.

Seguidamente saludó a los dos nuevos jubilados de la localidad. “Son dos de los 310 que este mes van a cobrar por primera vez su jubilación, de los 4600 jubilados que vamos a tener nuevos en La Pampa, si logramos encontrar a cada uno de ellos, gracias a una ley que salió del Congreso de la Nación. Una herramienta que necesitamos los argentinos para seguir jubilando. Una herramienta que es una moratoria. A nosotros nos parece muy justo que estén jubilados”, destacó.

“Es un orgullo, ya que eso que resuelve la jubilación nueva para hombres y mujeres de La Pampa, también mejora las jubilaciones de los que ya están jubilados”, agregó.

Por último, la directora Ejecutiva se despidió con un saludo a todos los jubilados “por el esfuerzo que hicieron hasta que estuvieron jubilados, porque la Argentina que queremos construir, es la Argentina de personas que todos los días hacen un esfuerzo por salir adelante”.