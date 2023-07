Día Mundial Contra la Hepatitis: Salud apunta a la detección temprana

La fecha señalada tiene relación con el nacimiento y el reconocimiento otorgado al doctor Baruch Blumberg, el Premio Nobel que identificó el virus de la Hepatitis B y también desarrolló su vacuna. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E. Si bien todas ellas causan enfermedad hepática, se diferencias en aspectos importantes, sobre todo en los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad y los métodos de prevención. En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas en el mundo y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral. Las hepatitis A y B son prevenibles con vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y hepatitis C, son seguros y altamente efectivos. La hepatitis A y E se transmiten principalmente por consumir agua contaminada con materia fecal. En la mayoría de los pacientes la infección es aguda y se resuelve después de seis semanas.

Detección oportuna para un tratamiento eficaz

La detección oportuna a través de un análisis de sangre el cual puede realizarse de manera gratuita en todos los centro de salud de la provincia, es fundamental para poder desarrollar un tratamiento adecuado y eficaz.