Ziliotto y Maggio presentes en la presentación de funcionarios de Cultura y debate por la gestión cultural 2019-2023

El gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, participó junto a la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, en el acto de debate por la gestión cultural 2019-2023. El encuentro al que asistió además el vicegobernador Mariano Fernández, se concretó en el Centro Cultural MEDASUR de Santa Rosa con la presencia de intendentes, referentes y gestores culturales del interior provincial. Durante la reunión, además, Maggio aprovechó para presentar a todo el equipo de trabajo en la secretaría que titulariza. La funcionaria provincial, luego de agradecer la presencia del primer mandatario, reflejó la importancia del “armado” cultural para la actual gestión. En ese contexto reflexionó que “las culturas no dialogan, no cooperan, los que dialogan o cooperan somos sus interlocutores, seamos individuos, comunidades, sociedades o las institucionalidades culturales que a la vez, pueden no coincidir con las culturas”. “Toda expresión cultural” -indicó- “tiene valor en sí misma y también tiene valor en la aceptación por parte del receptor que vive la expresión del otro como una posibilidad de enriquecimiento de sus propios valores. Es decir, la construcción cultural, el desarrollo cultural de una provincia, de una región se realiza sin jerarquías ni prejuicios, aceptando las diferencias en opiniones y en hechos, la diversidad en un plano de igualdad de oportunidades: cada uno expone lo que es y dispone esas posibilidades en la mesa del intercambio”.

Maggio identificó a la jornada como una ” mesa de intercambio” desde la cual, -indicó- “sumaremos esfuerzos, ideas, recursos para hacer de La Pampa un lugar propio, con proyección nacional y mejor cada vez, para cada uno de los pampeanos”. Más adelante reconoció la dificultad de generar el desarrollo cultural externamente “y que se requiere de una alta participación de los propios agentes culturales para que este desarrollo sea eficaz y sostenible. Creo que venimos – todos- quienes continuamos y quienes se suman con esta gestión, demostrando que la cultura en La Pampa se expresa con mucha fuerza, nos interesa como herramienta de transformación y estamos dispuestos, desde el sector, a hacer nuestro aporte político para que La Pampa “ se destaque” en el concierto nacional” afirmó. “Creo también” concluyó, “que interpretamos el espiritu de trabajo que este Gobernador nos imprime a sus funcionarios, a los intendentes, a los colaboradores: un gobierno de todos, horizontal en sus decisiones y ejecuciones y que, fundamentalmente, atienda las necesidades de los más postergados, misión para la cual la cultura, la educación y la alegría son vitales”.

Ziliotto: “Tienen todo nuestro apoyo, anímense a soñar”

El gobernador de la Provincia cerró el acto de presentación con un mensaje contundente a las personalidades relacionadas al ámbito cultural a quienes pidió que “se animaran a soñar”. Ziliotto aseguró ante los presentes el “acompañamiento irrestricto de su gobierno a la gestión cultural. Estamos para ayudarlos, dándoles nuestro apoyo, que en cierta medida significa poner en marcha una política pública que surge desde abajo, dándoles participación en la formulación de cada una de las acciones a quienes están a diario conviviendo con la problemática y muchas veces mejor que los propios funcionarios. creo necesario nutrirnos de esas experiencias” afirmó.