Ziliotto: “Toda esta pelea que tenemos, solo se justifica por el histórico autoritarismo hídrico de Mendoza”

El contacto del primer mandatario provincial con los medios presentes en el Centro Cultural capitalino no se acotó a lo relacionado con la política hídrica, sino que se extendió a temas de permanente interés entre ellos, el análisis del cambio de la Ley de Coparticipación que este año se tratará en la Cámara de Diputados pampeana. En referencia a la estrategia conjunta con la provincia de Río Negro, sellada ayer en Villa Casa de Piedra con la gobernadora Arabela Carreras, sostuvo que durante su gestión “seguimos con la misma impronta que hace muchísimos años, la misma que nos marca el pueblo y en eso estamos actuando, donde corresponde, donde nos manda la lay, que es en el seno del COIRCO. Por eso estamos sumando voluntades en la defensa de lo que es la integralidad de la cuenca del Río Colorado”, afirmó.

Y agregó, “con Río Negro compartimos la misma necesidad de proteger al río. La crisis hídrica actual es un elemento que nos permite visibilizar aun más la pelea de La Pampa con respecto al Río Colorado. Hoy el río no nos permite desarrollar en plenitud todo el uso de agua que está a través del tratado de 1976. Hoy directamente no se puede ni analizar la viabilidad técnica de Portezuelo” expuso.

Más adelante, y afirmándose en datos técnicos que sostienen la inviabilidad de la obra, no dudó en señalar que la provincia de Mendoza “quiere gastar mil millones de dolares para nada. Porque no hay un asidero, eso ya lo planteamos, lo planteó muy claramente el exsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Javier Schlegel, en el sentido de que estan promocionando que pueden generar 250 megas de potencia y eso es imposible en base a la realidad del caudal del río. Creo que hay que mirar la integralidad del comportamiento del río en los últimos 100 años para entender eso”, afirmó.

Segunda cuota

Ziliotto hizo otra referencia puntual en referencia al hecho concreto de que Nación le haya girado a la provincia vecina, la segunda cuota para avanzar con la construcción del megaproyecto. “Estamos en conocimiento del contrato que firmó el expresidente Macri con el gobernador de Mendoza, que se origina del juicio que ganó Mendoza a la Nación por promoción industrial. En el mismo acta dice que ese dinero va a ser destinado a la construcción de Portezuelo. Pero también hay que leer todas las clausulas. El Gobierno Nacional dice que la obra corre por cuenta propia de Mendoza, pero también la condiciona a la autorización del COIRCO, hay que decirlo claramente” sostuvo.

El gobernador, dentro de la ronda de prensa, reiteró el sentido de continuar con el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “En virtud del hecho nuevo de la crisis hídrica tomamos la decisión de ampliare la demanda, porque son todas las herramientas que tenemos a disposición: las políticas, las administrativas y las jurídicas, para seguir defendiendo nuestra posición. Ningún hecho, ninguna circunstancia nos va a cambiar la fortaleza en el reclamo de nuestros ríos”, manifestó.

Además, celebró el acompañamiento de Río Negro para que se realice un estudio ambiental integral en toda la cuenca del río.

“Es lo mas lógico que hay que hacer. Si hay un rio, que es interprovincial en el cual queremos afectar el curso de agua, el impacto ambiental tiene que ser absolutamente en toda la cuenca, tanto en la naciente como cuando desemboca en la provincia de Buenos Aires”, dijo al respecto. “Toda esta pelea que tenemos” -indicó- , “sólo se justifica por el histórico autoritarismo hídrico de Mendoza. Ellos piensan que porque el río nace en su territorio es de ellos, ya nos pasó con el Atual. Entonces, en el esquema en el que hoy Río Negro tampoco comparte, Mendoza iba administrar la obra y el resto de las provincias iba a controlar. Nosotros sabemos el comportamiento de Mendoza, sabemos que siempre son hechos que los padecemos. A Mendoza no le creemos nada, tenemos elementos tangibles, 70 años de desertificación del oeste pampeano como consecuencia del autoritarismo de Mendoza”, remarcó.

Por último, respecto al tema, mencionó sobre el pedido al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, de reunir a los gobernadores en el Concejo de COIRCO. “Queremos que en el orden del día se trate, se ordene y se acuerde, un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca”, finalizó.

Coparticipación

Respecto al voto a favor del proyecto de Consenso Fiscal 2019 en la Cámara de Diputados, el mandatario provincial dijo que “estamos tratando da darle los mayores elementos de discusión a los diputados y a su vez a todos los actores que tienen vinculación directa, que son los intendentes. Proponemos un amplio debate donde cada intendente explique su posición, su experiencia. Hay muchos diputados que han estado en esa función municipal y hay que aprovecharlos. Nosotros proponemos cual es la mirada del Ejecutivo en este tema, porque son recursos de los municipios, el Gobierno Provincial lo que dispone es una masa coparticipable en base a las leyes vigentes, casualmente en los últimos 12 años me toca un 45%”, explicó.