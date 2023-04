Ziliotto presentó el Programa de Promoción de Inversiones 2023-2028 para Casa de Piedra

El Gobierno provincial impulsa el crecimiento de las distintas actividades económicas y en las zonas bajo riego prioriza la producción de alto valor agregado por hectárea como lo son los frutos secos, los olivos y las vides, contemplando a futuro una fase industrial de procesamiento en origen, que en el caso de la uva se canalizará a través de la bodega que se encuentra en proceso de construcción en la Villa Casa de Piedra.

Sociedad público privada

Tras la recorrida y la presentación del Plan de Inversiones, el Gobernador agradeció a empresarios y productores presentes por “venir hasta acá y escuchar la que es una de nuestras principales políticas de Estado: desarrollar la provincia de La Pampa. Tenemos la certeza que eso sólo será posible si armamos una sociedad entre lo público y lo privado”.

“La Pampa es una Provincia joven, donde cuesta llegar a escala y es ahí donde tiene que estar el Estado parar achicar el riesgo de la inversión privada, planificando, ejecutando y creando las condiciones necesarias para que lo mejor sea invertir en producción y no en especulación financiera”, sostuvo.

Recordó que hace muchos años que los distintos gobiernos invierten en Casa de Piedra; precisó que “nació en 2003, con Carlos Verna como Gobernador” y subrayó que “lo que en aquel momento para muchos era una utopía hoy es una realidad que día a día muestra lo que somos capaces de hacer en La Pampa”.

Ventajas para invertir

Puso en valor el diferencial que implican las características climáticas y geográficas, pero resaltó que “el involucramiento de los distintos gobiernos ha sido fundamental para lograr el círculo virtuoso que hoy está en marcha”.

En relación al paquete de medidas presentado, enfatizó que “son políticas que se implementan en forma permanente” y recordó que “muchas de estas herramientas se pusieron en marcha en plena pandemia”.

Destacó el rol fundacional del Banco de La Pampa: el fomento, y, en este sentido, dijo que el Banco provincial “está al servicio de la producción y nos garantiza el acceso al financiamiento”. También se refirió a los incentivos fiscales, destacando que “La Pampa garantiza estabilidad financiera y eso no es un es eslogan, es una realidad”.

“Queremos que las empresas paguen salarios, no paguen impuestos. En La Pampa, la industria, el agregado de valor tiene un costo tributario cero, a través de incentivos fiscales”, expresó.

Asimismo, destacó el rol del Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam) que incluyó financieramente a muchos pequeños productores e inversores, y puso de relieve el rol del Estado en el subsidio de tasas “porque hoy el costo del dinero no puede ser una variable que deja afuera a más de una empresa”.

Ziliotto se refirió al Programa de Empleo Pampeano y subrayó que “tiene el claro objetivo de evitarle al inversor el costo laboral y, aquí, en Casa de Piedra haremos un esfuerzo adicional porque sabemos del potencial que tiene la región”.

Mayor infraestructura

Durante la charla recordó que el Gobierno provincial está iniciando una ampliación de la zona bajo riego a partir de una nueva toma de agua, cisternas y sistema de distribución de agua, y se refirió a la construcción de la Bodega, que además del fin productivo, será un nuevo atractivo para el turismo que visita la Villa. Asimismo, enumeró otras obras que se están ejecutando en el SUM, la pileta climatizada y precisó que se proyecta la pavimentación de la Ruta Provincial N° 34.

En la presentación estuvieron presentes la ministra de la Producción, Fernanda González; el ministro de Obras y Servicio Públicos, Julio Rojo; el director ejecutivo de la Agencia I-COMEX La Pampa, Sebastián Lastiri; el presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Schmidt, entre otros funcionarios vinculados.

Convocatoria a concurso

El programa se instrumentará a través de una convocatoria a un concurso de proyectos de inversión que tendrá dos cortes para su presentación: la primera convocatoria está abierta hasta el 30 de abril y los proyectos que se presenten después de esta fecha serán tomados hasta el 31 de mayo.

Detalles del Paquete de beneficios



1. Facilidades para la compra de tierras con acceso al agua para riego

Accesibilidad en las formas de pago con una entrega del 10% del boleto de compraventa en el momento de su firma inicial, con un período de gracia de 4 años a partir del momento de la firma del boleto de compraventa y una financiación posterior en 5 años a una tasa fija del 36% anual en pesos.

2. Crédito para el desarrollo del área bajo riego con fuerte subsidio de tasa

Se priorizarán los proyectos orientados a la producción de frutos secos y vid en su fase primaria e industrial. El destino de los créditos será para la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones e inversiones, con un monto máximo de $ 200.000.000 por solicitante, donde se financia hasta un 80% del proyecto y un plazo máximo de 7 años. Estos tendrán la bonificación de hasta 15 puntos porcentuales a cargo del Gobierno de La Pampa.

3. Subsidio al trabajo a través del Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano

Está destinado a empresas y trabajadores que se instalen en Casa de Piedra, brindándoles una asignación Económica mensual durante 24 meses por cada nuevo trabajador contratado por tiempo indeterminado y como mínimo a jornada parcial. Esta representa el 70% del monto determinado por el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano (Decreto Nro. 3479/2020) por cada trabajador contratado equivalente hoy a $57.598,67 y se actualiza por el índice de salarios de forma trimestral.



4. Paquete de Incentivos Fiscales

Con la herramienta de Créditos Fiscales se neutralizan las cargas impositivas, por hasta 5 años en función de las remuneraciones totales abonadas a los trabajadores en Casa de Piedra para aplicar sobre ingresos brutos, impuestos a los vehículos, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos, tasas retributivas de servicios administrativos.

5. Facilidad en el acceso a garantías

La Provincia pone a disposición de los inversores en Casa de Piedra el Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam) para facilitar su acceso a los créditos. El monto máximo actual es de $70 millones.

6. Costo del agua bonificado por 5 años

Durante los primeros 5 años el inversor pagará únicamente un canon por el uso del agua, el cual fija el EPRC y que se encuentra subsidiado por el Gobierno Provincial.



7. Solución habitacional para futuros trabajadores

El Gobierno de La Pampa construirá 16 viviendas en Casa de Piedra para futuros trabajadores y puso a disposición de los inversores la venta de 24 lotes con sus respectivos servicios para la construcción de nuevas viviendas.



8. Programa de Inversión Pública en Infraestructura Productiva

Ya está en marcha la construcción de una Bodega de 2.200 m2 y una capacidad de procesamiento de 350.000 litros por temporada. El diseño modular permite ampliar esta capacidad hasta superar el millón de litros por año. Junto con esto se está trabajando en la inversión en infraestructura de riego y drenaje para ampliar la superficie de riego actual y futura cuando el desarrollo del polo productivo así lo requiera.

9. Apoyo en gestiones nacionales y locales y acompañamiento en comercio exterior.

El Gobierno de La Pampa ofrece una atención personalizada a los inversores en los trámites a nivel provincial y nacional y brinda capacitaciones específicas y asistencia a las empresas en el desarrollo de sus exportaciones.