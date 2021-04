Ziliotto: más vacunas e intensificación de controles para evitar el relajamiento social

“Hay protocolos que se han dictado, hay protocolos que hay que cumplir, tratando de dar día a día más seguridad a quienes cumplen esos protocolos” afirmó el mandatario, quien aseguró que “desde el Estado se está haciendo, desde el inicio de la pandemia, todo lo posible para que los protocolos se cumplan, y así proteger la salud y la vida de pampeanas y pampeanos”.Fue cauto al ser consultado sobre el incremento de contagios de COVID afirmando que “son análisis que se hacen cada semana epidemiológica”, pero subrayó que para “morigerar la ola expansiva hay que actuar con la mayor de las responsabilidades”.

Relajamiento y controles

Reiteró que el comportamiento social es clave para contener los avances de la epidemia y recalcó que “son tiempos de solidaridad, de empatía, y dejar para otro momento los encuentros sociales, porque entre todos tenemos que conseguir que los chicos sigan yendo a la escuela, que la gente pueda seguir trabajando”.

Precisó que el rol de la Policía en el contexto de la pandemia “es el mismo desde el primer día. El Estado tiene distintas alternativas en virtud de cada momento, y en cierta manera si se han intensificado los controles es porque ha habido relajamiento. Lamentablemente hay que tomar estas medidas porque hay que garantizar un estatus sanitario. Lo dije el otro día, teníamos que cuidar entre todos lo que habíamos logrado, el Estado su parte, y la sociedad la suya”.

Ocupación en terapia intensiva

Ziliotto afirmó que se sigue le evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva con atención y precisó que la Provincia ha “tenido el doble de ocupación de camas. En ese sentido estamos tranquilos y trabajando en eso”.

“No podemos hacer futurología, no voy a entrar en la temática del periodismo nacional que parece que entre ellos compiten con que son 20 mil, 30 mil o 50 mil casos para ver quién tiene más rating. Nosotros somos serios, vamos mirando las estadísticas, y estamos tratando de que si hay contagios, esos contagios no lleguen a tener complejidad”, expresó.

Llegan más vacunas

Afirmó que en la Provincia se esa vacunando y detalló que la semana pasado “entraron 6.750 dosis y esta semana llegan 2.700 más. A eso se suma que en estos días comenzamos la vacunación antigripal, va a ser una semana intensa de vacunación”.

En relación a la compra de vacunas por parte de la Provincia dijo que “se analizan todas las alternativas, pero nos situamos en la responsabilidad que tiene cada uno y estudiamos todos los escenarios”.

En este sentido reiteró que existe “falta de vacunas a nivel mundial, que provoca un grado importante de incumplimiento de entrega a nivel nacional. Es imposible que salgamos como Provincia en este contexto a comprar. Sabemos que no hay venta de vacunas”.

Intermediarios

Explicó que las provincias que han iniciado proceso de adquisición de vacunas las recibirían a fin de año, “y para esa fecha ya van a estar cumplidos los contratos que tiene firmados el Gobierno nacional para la obtención de las dosis requeridas”.

Reconoció la existencia de “intermediarios, ofreciendo todo tipo de vacunas, y en esa no vamos a entrar, porque somos serios. Como lo dije el otro día, en la conferencia, nosotros asumimos una responsabilidad con el presidente y los 24 gobernadores, que desde el primer momento está centralizada la lucha contra la COVID, y parte de esa lucha es la compra de vacunas”.

Finalmente ratificó que “el último dato cierto que tenemos nosotros es que el nivel de efectividad de Sinopharm, es del 79 %. Me refiero a Sinopharm y no Sinovac, no hay que mezclar las cosas, seamos serios”, concluyó.