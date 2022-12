Ziliotto lanzó el Pro Vida 2023 y afirmó que el objetivo es “incluir para igualar”

Acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; el equipo del Pro Vida, ministros, secretarios, legisladores e intendentes; el mandatario pampeano enfatizó que haber llegado a 30 años de implementación de este Plan “tiene un significado trascendente, porque prueba que esta es una política de Estado basada en una construcción colectiva”.“Utilizamos -detalló Ziliotto- una de nuestras principales herramientas de políticas de Estado: la descentralización, donde cada actor, cada trabajadora y trabajador, cada equipo de gobierno, cada equipo de desarrollo social, cada intendenta e intendente; a lo largo de 30 años han trabajado sin pausa. Por eso el mejor homenaje que les podemos hacer es tener memoria de todo lo que hicieron posible”.

Una política de Estado con 30 años de vigencia

El Gobernador puntualizó que “esto nos diferencia del contexto nacional. No es fácil mantener una política de Estado que dure 30 años, que esté reglada e instalada, no sólo por las gestiones de gobierno sino por la sociedad”.

“Cuando vemos un país y otras provincias que permanentemente cambian las reglas de juego, desorientando a la sociedad; la provincia de La Pampa es una marca registrada de cómo hacer las cosas, pero no hacerlas por una decisión de arriba hacia abajo, sino fundada en el debate, en la intención de siempre ir por más, haciendo cada día más eficiente la aplicación de los fondos públicos, más aún en tiempos de crisis económica”.

“Saquen la cuenta, en 30 años, ¿cuántas crisis económicas tuvo el país? -preguntó el gobernador Ziliotto- Pero nunca se descontinuó una política social de Estado como esta. Y todos hicimos un gran esfuerzo. Esto no sólo es inversión del Gobierno provincial, es inversión de cada uno, de cada municipio, de cada Comisión de Fomento”.

Incluir para igualar

“Cuando uno ve la génesis y el objetivo de este Plan -subrayó el mandatario pampeano-, trasciende todas las ideologías. Es incluir para igualar, llegar a esos sectores desprotegidos, para que los chicos tengan, más allá de su condición social o económica, de su pertenencia, territorio o espacio; una colonia de vacaciones en la cual puedan convivir con sus pares, en un marco de inclusión, ese es nuestro principal activo y lo tenemos que resaltar”.

“Los invito a seguir trabajando de la misma manera -enfatizó Ziliotto-. Hay una sociedad que nos demanda que seamos más inclusivos e igualitarios, que nos integremos no sólo en la toma de decisiones sino en la discusión de cuál es el mejor objetivo”.

Asimismo, aseguró que “más allá de las decisiones políticas del Gobierno provincial y de los municipales y de los equipos de trabajo; esto se sostuvo porque los que bancaron todos los momentos fueron ustedes; buenos y malos, a pesar de que muchas veces salieron mal las cosas, porque sólo se equivoca el que hace; pero siempre le encontramos la vuelta para seguir incorporando a todos los sectores de la sociedad en un Estado presente”.

“Por eso -finalizó- quiero agradecerles que nos hayan permitido llegar a estos 30 años e invitarlos al desafío de seguir mucho tiempo más siendo un ícono, una muestra de diferenciación en el contexto nacional y buscando cómo mejoramos día a día. El pueblo de La Pampa nos lo va a agradecer”.

Entrega de materiales y un poco de historia

En la oportunidad, y en el marco de los festejos por los 30 años del Pro Vida, se hizo entrega de materiales deportivos y didácticos para las actividades de todos los programas. Cada municipio y Comisión de Fomento recibirá el material completo, y de manera simbólica lo recibieron durante el acto: Alpachiri, Catriló, Dorila, General Acha, La Humada, Lonquimay, Luan Toro, Uriburu y Winifreda.

Desde hace treinta años el Plan Pro Vida promueve en cada localidad pampeana la participación de la familia en diferentes actividades y propuestas, que apuntalan la promoción de los derechos, la diversidad y el buen trato.

De este modo propicia la integración de sus distintos programas y el trabajo mancomunado de múltiples actores e instituciones locales, fortaleciendo la solidaridad.

Participan del Plan las familias; niñas, niños y adolescentes; jóvenes de 14 a 30 años; personas con discapacidad; adultos mayores; y equipos municipales.

El Plan Pro Vida presenta dos modalidades de verano e invierno y contiene diferentes programas: colonia de vacaciones y programas de primera infancia: Ayelén y Ayenhue. Escuelas deportivas (6 a 14 años).

Inaun (6 a 18 años). Programas Eliminación de Barreras. Programa Nutrir para el Desarrollo. Programa Rankülche Kimün (El saber de los Ranqueles). Programa Vínculos Saludables. Programa Cumelen (más de 60 años). Fortalecimiento Institucional de la Gestión Municipal.