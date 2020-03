Ziliotto junto a empresarios pampeanos en Expoagro

El gobernador Sergio Ziliotto se trasladó a San Nicolás para acompañar a los industriales de La Pampa que participan de la mega muestra Expoagro. Durante las dos primeras jornadas de comercialización el Banco de La Pampa registró operaciones por 802 millones de pesos. El volúmen de las transacciones motivó a que en la misma feria, el gobernador anunciara a los industriales la ampliación del cupo de financiación de 750 millones de pesos que dio a conocer en Diputados durante la apertura de sesiones ordinarias.

Junto al ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, el mandatario dialogó con los treinta y cinco empresarios que ofrecieron sus productos apoyados en el Compre Pampeano y las diversas líneas de crédito que se instrumentaron a través del Banco de La Pampa.

“Vinimos a acompañar a nuestros industriales y empresarios no solo como gobierno, sino con esa herramienta tan importante que tenemos para apoyar a los sectores productivos de la provincia como es el Banco de La Pampa, nuestro banco, que nos permite ser la herramienta financiera de las empresas pampeanas”, afirmó el gobernador.

No ocultó las expectativas en cuanto a los resultados de negocios que puedan concretar los participantes de la muestra, porque “venimos creciendo progresivamente. Hace quince años eran cinco las empresas que participaban y hoy son 35 los que están presentes ofreciendo producción de alta calidad, financiada y con una tasa del 15.62 %, lo que requiere de una fuerte intervención del Banco de La Pampa y también del Gobierno de la provincia”.

“El incremento de empresarios pampeanos en Expoagro –agregó- tiene que ver con una consecuencia, como es la presencia de gobiernos peronistas permanentemente interesados en generar actividad económica, de apostar a la inversión productiva”, subrayó.

Cabe mencionar que en el término de las primeras cuarenta y ocho horas de funcionamiento de la exposición, las empresas pampeanas pautaron operaciones por un monto total de 802 millones de pesos, y las consultas constantes de los asistentes permiten proyectar que esta edición de Expoagro cerrará con un record en el volumen de transacciones.

Ziliotto puso de relieve la complementación entre el sector público y el sector privado y afirmó que “el rol de los empresarios, de los industriales en este caso, es producir calidad y de la cuestión económico financiera se están ocupando el Banco de La Pampa y el Gobierno Provincial”.

Ratificó el concepto de que el país solo “puede salir adelante produciendo y no apostando a la timba financiera. Estamos en un momento propicio en La Pampa, donde tenemos un Estado fuerte, superavitario, que tiene fondos anticíclicos y puede en estos casos ponerse al frente del desafío de producir más”.

“Expoagro es una muestra de la Argentina que queremos, la Argentina de la producción, la Argentina del futuro”, expresó el mandatario, al tiempo que sostuvo que “si analizamos la coyuntura que atraviesa el país vemos claramente que el futuro es éste”, concluyó Ziliotto.

