El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto encabezó este martes los actos de inauguración de la Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 152 y un Centro de Desarrollo Infantil en General Acha. Las dos obras se pudieron concretar con fondos que aportó la Provincia, a partir de la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar ambos proyectos.La obra de la Travesía Urbana significó una inversión de 6.500 millones de pesos. “Vengo a cumplir con la palabra. De tantas veces que vine, esta no es una más. Hoy siento orgullo como pampeano de dar las respuestas que pide la gente”, aseguró Ziliotto.Dejó en claro, una vez más, que “sepan que nuestros ideales están del lado de la gente, no nos van a quebrar con operaciones, no nos van a quebrar con extorsiones. Siempre vamos a estar del lado de la gente, por algo la gente nos votó, y es para defender La Pampa”.Anunció que con fondos provinciales se va a continuar la obra de los desagües pluviales que también fue abandonada por nación. “También nos vamos a hacer cargo del menosprecio y el abandono del Gobierno nacional y con recursos provinciales vamos a terminar esa obra”, aseveró.La obra de la Travesía Urbana y el acceso a la ciudad de General Acha incluyó la reconstrucción de la calzada principal de la Ruta Nacional 152, el asfaltado de las colectoras, dársenas de ingreso y egreso a la ciudad, desagües, iluminación, señalamiento y seguridad, entre otros puntos salientes.Significa también un aporte en el aspecto urbanístico y ambiental porque hubo una parquización, iluminación y espacios de ingresos a lugares de esparcimiento.El acto, además del Gobernador, contó con la presencia del intendente municipal Abel Sabarots y su gabinete; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el titular de la cartera de Salud, Mario Rubén Kohan; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alfredo Schanton, funcionarios provinciales y legisladores nacionales y provinciales. Estuvieron las banderas de escuelas, pueblos originarios e instituciones y público en general.Se leyó la carta de Marcela Millot madre de Tomás, un joven qué falleció en un siniestro vial en la zona.

Ziliotto: “decisiones pensando en la gente”

Al hablar en el acto de inauguración de la Travesía Urbana, el gobernador Sergio Ziliotto ratificó el rumbo de su gestión con un Estado presente y lo contrastó con la gestión nacional. “Este acto marca la dicotomía que hoy domina nuestros días. Marca la diferencia entre modelos de Gobierno. Hoy lo digo con mucho dolor, y más en General Acha cuando la enorme mayoría de la sociedad pensaba que votaba por un futuro mejor y se encontró con un modelo de gestión que privilegia la concentración de la riqueza, la ganancia de los poderosos. Pero encuentra un modelo provincial acompañado por un modelo municipal que piensa en los que menos tienen, en la gente. En los que tienen la necesidad de tener un Estado al servicio de ellos”, explicó.

Dejó un párrafo sobre las decisiones que toma como Gobernador. “No tengo porqué arrepentirme de alguna decisión que haya tomado, porque siempre la tomé pensando en la gente. Pensando en que cada decisión de Gobierno le dé mayores beneficios a la mayor cantidad de ciudadanos”, afirmó.

Mencionó que en la visita a General Acha “trajimos soluciones, inauguramos el CDI, con una inversión para el futuro. Venimos de recorrer el Hospital Padre Boudo, donde se va a poner en marcha el servicio de tomógrafo y mamógrafo digital. También un equipo de rayos X y un equipo de rayos X móvil. En una inversión que suma 600 millones de pesos de recursos del Gobierno provincial”.

Desagües

El Gobernador anunció que la Provincia finalizará la obra de desagües pluviales que también dejó inconclusa el Gobierno nacional. “No quiero dejar pasar que estamos ante un momento histórico con lo que estamos inaugurando y no vamos a retroceder. Pondremos a toda marcha la obra que nos falta, para darle a Acha el reconocimiento histórico que le debíamos, la obra de los desagües. También nos vamos a hacer cargo del menosprecio y el abandono del Gobierno nacional y con recursos provinciales vamos a terminar esa obra”, enfatizó.

Para finalizar, insistió en que “no vamos a retroceder un centímetro. Sepan que nuestros ideales están del lado de la gente, no nos van a quebrar con operaciones, no nos van a quebrar con extorsiones. Siempre vamos a estar del lado de la gente, por algo la gente nos votó, y es para defender La Pampa, no nos van a poner de rodillas, no van a quebrar nuestra dignidad. Hasta el último día seguiremos defendiendo La Pampa, no tengan ninguna duda”.

Sabarots: “las obras son la ratificación de un Estado presente”

El intendente Abel Sabarots agradeció al gobernador Sergio Ziliotto: “una vez más en Acha, una vez más viniendo a cumplir con la palabra”, afirmó.

Recordó que “la historia comienza con la carta dolorosa de una mamá que había perdido a su hijo el 31 de mayo de 2019 y que generó con Estrellas Amarillas y los Autoconvocados empezar a panfletear; y movilizó a los tres diputados a plantear la necesidad en la Cámara de Diputados de declarar la seguridad vial en este lugar. Fueron los diputados y senadores nacionales de aquel momento, el diputado en aquel momento hoy Gobernador de la provincia Sergio Ziliotto, que también acompañó”.

Sabarots remarcó “la decisión política” del gobernador Ziliotto “de llevar adelante la ejecución de la obra y concretarla en el día de hoy” ante la retirada del actual Gobierno nacional.

“En épocas donde se cuestiona al Estado quiero decirles que las obras de hoy es la ratificación de la presencia del Estado. Estamos convencidos en un Estado presente y eficiente”, dijo.

Dejó un párrafo sobre el cierre de la sucursal del Banco Nación en la ciudad y en otras 8 localidades. Calificó la decisión como “desproporcionada y que no resiste el menor análisis. Veo a muchos de los trabajadores que padecen la angustia de la incertidumbre laboral, muchos productores y clientes de la ciudad que no saben qué va a pasar con el Banco Nación”, mencionó.

Destacó la decisión del gobernador Ziliotto de que el Banco de La Pampa se haga cargo de lo que no quiere pagar de Ingresos Brutos el Banco Nación. “Quiero decirle señor Gobernador que comparto la decisión y ahora pretendo que el Gobierno nacional defina que tienen que seguir las 9 sucursales del Banco Nación en La Pampa”, pidió.

Centro de Desarrollo Infantil

El Centro de Desarrollo Infantil “Amuyen” tiene por finalidad atender y asistir a las infancias de manera integral y acompañar a las familias en la crianza de niños y niñas. El CDI depende del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa y es el séptimo que se inaugura de los 16 proyectados.

En los CDI hay equipos interdisciplinarios dedicados a la contención de las primeras infancias que abarcan todos los aspectos para su buen desarrollo, incluyendo cuidados integrales, asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

De la inauguración del CDI, además del gobernador Ziliotto, participaron el intendente Abel Sabarots; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el senador nacional, Daniel Bensusán; el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Antes del corte de cintas, la directora de Primera Infancia y Gestión, María Marcela Cornaglia dijo que “es un gran día para General Acha. Los centros son espacios de atención integral de niños y niñas desde los 45 días a los 3 años”.

Explicó que el CDI inició su construcción con fondos nacionales en la anterior gestión y remarcó la inversión realizada por el Gobierno provincial a partir del abandono por parte de Nación de la obra.

Detalló que “se recibirán a 105 niños y niñas en dos turnos. Como dice siempre nuestro Gobernador, en La Pampa primero están nuestros niños y niñas porque sabemos de la importancia de contar con estos espacios”.

Comentó que “esta obra ofrece a todas las infancias un ambiente seguro y preparado para ampliar el desarrollo psicológico, cultural y social. Queremos que las familias puedan sentirse acompañadas”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de General Acha, Mirta Scheffer afirmó que “en este momento en que la política del Gobierno nacional ha ensanchado las asimetrías sociales, como estado municipal estamos convencidos que debemos seguir trabajando cada día para que este espacio esté disponible para las infancias y, particularmente, para los que provienen de hogares vulnerables”.

La funcionaria municipal celebró la inauguración. “Es de una gran alegría este momento de apertura de este edificio, que si bien demoró, en virtud de la voluntad política del Gobierno provincial pudo ser concluido y hoy quedará habilitado para el uso de las primeras infancias”, enfatizó.

También hizo hincapié en la decisión del intendente de mantener la política pública municipal con las primeras infancias. “Nunca bajamos la calidad del servicio”, dijo al mencionar que “el CDI Amuyen tiene una historia. Se trabaja profesionalmente en las primeras infancias y eso se refleja a lo largo de toda la vida”.

“Quiero reconocer el compromiso y el gran trabajo que han realizado las personas que han pasado por este espacio”, concluyó.

Hospital

Durante la visita a General Acha, el gobernador Sergio Ziliotto realizó, junto con el intendente Abel Sabarots, una recorrida para el Hospital Padre Buodo donde se presentó nuevo equipamiento. En el nosocomio se puso en funcionamiento un tomógrafo, un mamógrafo digital y la instalación de un nuevo equipo de rayos X de última generación. También estuvieron en el servicio oncológico que evita a los habitantes de General Acha y la zona trasladarse a Santa Rosa para recibir tratamiento.