En un acto realizado esta mañana en el Auditorio ”Ana Fiscella” del IPAV, once familias pampeanas escrituraron sus viviendas, diez residentes en Santa Rosa, y una en Luan Toro.

El beneficio se otorga por cumplir con el pago y cancelar las cuotas de sus casas. Erica Riboyra, titular del IPAV sintetizó que el pago y cancelación de los planes “se traduce en más viviendas para La Pampa”.En una emotiva jornada marcada por la concreción del sueño de la casa propia, familias pampeanas recibieron hoy las escrituras definitivas de sus hogares, sumando un total de 235 documentos similares firmados en lo que va del año. El acto fue presidido por la titular del IPAV, Erica Riboyra, acompañada por funcionarios y funcionarias del organismo. Riboyra describió el momento, señalando que “en esta oportunidad son familias jóvenes, con hijos que son muy chicos, los vemos hacer su propia familias y construir sus propios hogares. Esto es posible porque hay familias que pagan las cuotas, lo cual implica un esfuerzo, un sacrificio. Pagar la cuota significa seguir construyendo más viviendas para La Pampa”. “En La Pampa”, dijo, “se siguen construyendo viviendas, aunque no haya financiación de Nación, y es posible porque hay un Estado presente, que se preocupa para que el que lo necesita pueda acceder a una casa digna”.Reconoció que para concretar el acto de escrituración, “también contamos con otro actor muy importante que es el Colegio de Escribanos, con el cual tenemos un convenio que permite que el costo de la escritura tenga un valor social, que claramente no es el de mercado”. En representación de las familias Alejandra Mariela Gamizol agradeció la oportunidad “porque desde los 26 años tengo mi vivienda, y siempre quise cumplir para que otros puedan tener la suya. Amo mi casa, amo mi barrio, amo a mis vecinos, y no puedo estar más contenta con todo esto que está pasando, también quiero agradecerle al Gobierno de La Pampa”. Finalmente, alentó a que las y los adjudicatarios de viviendas del IPAV sigan pagando las cuotas mensuales, para que se puedan seguir construyendo más viviendas en La Pampa.

Beneficiarias

– Zufratelli, Walter Claudio

– Sart, José Francisco

– Hussein, Sandra Mariela

– Wiggenhauser, Liliana Alicia

– Alvarez, Rosana Gabriela

– Gomez, Nelsa Mabel

– Sepúlveda, María Teodoro

– Andrada, Elma Manuela (Luan Toro)

– Kisntner, Raul Oscar

– Peralta, Aldo Javier

– Abona, Elsa Inés