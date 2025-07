Acto por el Día de los Derechos Humanos en La Pampa

La fecha quedó establecida por la Ley N° 2.913/16, sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, en alusión a los hechos ocurridos durante la última dictadura Militar, que en Jacinto Arauz desplegó uno de los mayores operativos dentro de La Pampa.

El 14 de julio de 1976 el pueblo fue tomado por las Fuerzas de Seguridad, coordinadas y comandadas por el Ejército, buscando a vecinos que supuestamente desarrollaban actividades subversivas, excusa que sirvió para detener y torturar a profesores, directivos y estudiantes del Colegio Secundario “Instituto José Ingenieros”.

Formaron parte de la ceremonia el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, el vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la Vicegobernación, Hernán Pérez Araujo, la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, la subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Gabriela Labourie, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, el viceintendente, Alberto Campo, concejales, demás funcionarios provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias, vecinos y vecinas.

Dando comienzo con la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, seguidamente se realizó un minuto de silencio en memoria de personas fallecidas, desaparecidas y víctimas del Terrorismo de Estado.

A continuación se dirigieron a los presentes Fernanda Galeano, hija y víctima de la última dictadura Militar y la subsecretaria de Derechos Humanos. Para finalizar se plantó un árbol, símbolo de una memoria que no se borra, sino que crece y se multiplica.

Paula Grotto: “La Pampa no fue una isla”

En nombre del Gobierno provincial, la subsecretaria de Derechos Humanos brindó palabras alusivas y destacó esta fecha en la historia de La Pampa “ya que hace 49 años acontecía en la ciudad de Jacinto Arauz uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente”, en relación al copamiento militar producido en el Instituto “José Ingenieros”, con el secuestro de docentes, estudiantes y vecinos, torturados por el Ejército.

La Pampa no fue una isla, evocó la funcionaria, pidiendo mantener viva la memoria y revisar el pasado para que no vuelva a suceder, “este y muchos otros hechos terribles ocurridos en nuestra Provincia son una herida abierta en el corazón pampeano, su recuerdo nos compromete a mantener viva la memoria de las víctimas y el dolor de las familias, pero también a reflexionar sobre el presente, debemos ser conscientes del desafío que enfrentamos, hoy otra vez, nos encontramos atravesando tiempos oscuros para los Derechos Humanos en todo el país, vemos como personas son detenidas sin el debido proceso, manifestantes reprimidos, discursos llenos de odio multiplicados en redes sociales oficiales que nos duele en el corazón, reivindicaciones nuevamente de la Teoría de los Dos Demonios, visita de diputados nacionales a militares presos por haber cometido Delitos de Lesa Humanidad, periodistas hostigados por solamente comunicar la verdad. Frente a estas sombras la defensa de la democracia y del Estado de derecho se vuelve más urgente que nunca”, continuó la subsecretaria.

Paula Grotto celebró la restitución, hace unos días, del nieto 140, posible por la incansable labor de Abuelas de Plaza de Mayo, “este hallazgo llegó a pesar del desfinanciamiento y desmantelamiento de instituciones claves como la CONADE y el Banco Nacional de Datos Genéticos, ordenados por el presidente Milei. Este hallazgo llega gracias a la resistencia de organizaciones civiles que siguen buscando, pese a todo, a quienes aún nos faltan”.

“Desde La Pampa renovamos nuestra firme convicción de sostener la bandera de Memoria, Verdad y Justicia, lo hacemos en honor a los pampeano y pampeanas que sufrieron la violencia estatal en los años 70 y también pensando en las nuevas generaciones, porque defender los Derechos Humanos no es un ejercicio nostálgico, es la condición de posibilidad para cualquier futuro digno.

Hoy, en el Día Provincial de los Derechos Humanos, reafirmamos que nuestra Provincia jamás se aislará del dolor ni la lucha de su pueblo, seguiremos iluminando las zonas oscuras de la historia, denunciando los atropellos del presente y construyendo, con cada gesto, con cada palabra, con cada acción colectiva, una sociedad donde la dignidad de todos y todas sea el único horizonte. Este día nos llama la reflexión, a seguir trabajando juntos y juntas, con esperanza, con determinación, para que los Derechos Humanos sean una realidad concreta para todos y todas”, finalizó.

HIJOS La Pampa

En nombre de HIJOS La Pampa, Fernanda Galeano agradeció la convocatoria y el hecho de recordar los acontecimientos, “siempre estos actos conmemorativos sirven para hacer un ejercicio de la memoria, no solo para quedarnos en el pasado y pensar en lo que nos pasó como sociedad toda, sino para poder mirar a nuestro presente con una perspectiva crítica y pensar mejor en el futuro”.

La oradora del acto fue víctima del Terrorismo de Estado ya que en 1978 su mamá fue secuestrada estando embarazada de ella; así mismo su papá también fue secuestrado, “mi papá es detenido-desaparecido, no volvimos a saber nunca más de él, y mi mamá fue obligada a parir en condiciones inhumanas, en cautiverio, en provincia de Buenos Aires, en Campo de Mayo”, recordó.

Fernanda contó que en el mismo lugar donde ella nació también lo hicieron 400 personas más, “en esas condiciones, donde esas madres embarazadas, en el mayor estado de vulnerabilidad que puede tener una mujer, fue torturada e inducido su parto. Mamá y yo tuvimos suerte porque estamos juntas, pero en ese lugar nacieron 400 personas y todavía las estamos buscando. Por eso en estas ocasiones es importante el ejercicio de la memoria, porque son personas adultas, como yo, que tienen un nombre y una identidad diferente, y uno de los derechos que estamos defendiendo y conmemorando es el derecho fundamental de cualquier persona, que es el derecho a la identidad”.

Finalmente agradeció la oportunidad de hacer memoria entre todos y todas, “esto más allá de un acontecimiento personal, individual, nos pasó a toda la sociedad argentina. Empecemos a pensarnos como sociedad, defendamos y reafirmemos la defensa por los Derechos Humanos”, concluyó Fernanda Galeano, quien hizo particular hincapié en este 14 de julio como lucha pampeana, en una provincia donde muchas personas lucharon por un mundo mejor y más justo y fueron perseguidas por su manera de pensar.