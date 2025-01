“Llevamos adelante un programa que muestra quiénes son los que tenemos la entidad de estar en la trinchera diaria, en la respuesta cotidiana a los problemas de la gente”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto durante el acto, y exhortó a las y los intendentes a seguir “discutiendo entre nosotros, definiendo prioridades, trabajando en conjunto. No importemos agendas que no tienen nada que ver con la realidad, que son centralistas y tiene como eje la irracionalidad o el absurdo”. “Estamos en las antípodas del Gobierno nacional: acá no se discrimina a nadie”, ratificó el mandatario pampeano.

El gobernador Sergio Ziliotto firmó este martes, 24 convenios con 19 municipios de La Pampa para realizar obras de agua y saneamiento por un monto de $ 914.673.661. Son fondos que la Provincia distribuye a las localidades a través de los PROPAyS (Programa Provincial de Agua y Saneamiento); PROMANCA (Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales); y PROSEDEC (Programa para el Sector de Desagües Cloacales).“Estamos en las antípodas del Gobierno nacional: acá no se discrimina a nadie, miramos las necesidades de cada localidad”, aseguró el gobernador Ziliotto a los presentes en el acto.“Estamos llevando adelante un programa que nos muestra quiénes son los que tenemos la entidad de estar en la trinchera diaria, en la respuesta cotidiana a los problemas de la gente”, afirmó.“No importemos agendas que no tienen nada que ver con la realidad, que son centralistas y tiene como eje la irracionalidad o el absurdo. Tenemos que dar respuestas tangibles todos los días, tratando de resolver los problemas que cotidianamente tiene la gente”, enfatizó.La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y además de Ziliotto, participaron jefes y jefas comunales de las localidades beneficiadas; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Ferández; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; y legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Ziliotto: “Gobernar para todos”

“Deseo lo mejor para este año, seguramente será difícil como el que pasó, pero sepan que van a seguir teniendo el acompañamiento del Gobierno provincial en virtud de lo que nos manda la Constitución y la voluntad popular, que es gobernar para todos, para cada rincón de la provincia de La Pampa”, le dijo el gobernador Sergio Ziliotto a los jefes y jefas comunales.

Explicó que los programas que hoy se firmaron “son el reflejo de una política de Estado que se puso en marcha en 2007, que es la descentralización. Es una muestra cabal, tangible, de cómo se gobierna más allá de la pertenencia política y de la decisión que haya tomado cada uno de los habitantes de las 80 localidades que tiene la provincia de La Pampa para determinar quién administra los recursos públicos”, comentó.

Destacó que las obras se ejecutarán con fondos provinciales y marcó: “estamos en las antípodas del pensamiento y la realidad del Gobierno nacional. Acá no discriminamos a nadie, miramos las necesidades de cada localidad”.

“La Provincia pone los recursos para comprar los materiales, pero son ustedes, en virtud de la capacidad de gestión, los que por administración o contratado desde el municipio, llevan adelante la contratación de la mano de obra que hace realidad este proyecto”, detalló.

Agregó que “este programa no solo es mejorar calidad de vida, es incrementar la actividad económica, es aumentar el consumo, es sostener el trabajo; tres temas en los cuales el gobierno Nacional se hace el distraído permanentemente, mirando y planteando desde la convicción ideológica de que todo lo resuelve la macroeconomía, que todo lo puede resolver el mercado”.

“Ratificar el rumbo”

En un tramo del discurso, Ziliotto dijo que “estamos haciendo lo que nos corresponde y es momento para ratificar un rumbo y una ideología que creo la compartimos absolutamente todos aquí de cuál es el rol del Estado. Más en La Pampa, que por una cuestión poblacional, demográfica, no nos permite tener escala para ser apetecibles a lo que es la búsqueda lógica de la rentabilidad económica del mercado. No somos enemigos del sector privado ni del sector empresarial, tenemos distintas misiones, distintas obligaciones. El sector privado, empresarial, es lógico que la rentabilidad económica sea su norte, pero nosotros tenemos la necesidad, la obligación y la responsabilidad de generar rentabilidad social

Para finalizar, enfatizó que “entendamos que de nuestra decisión depende el futuro de la Provincia y el de cada localidad, sigamos discutiendo entre nosotros, definiendo prioridades, trabajando en conjunto. No importemos agendas que no tiene nada que ver con la realidad, que son centralistas y tiene como eje la irracionalidad o el absurdo. Tenemos que dar respuestas tangibles todos los días, tratando de resolver los problemas que cotidianamente tiene la gente. En ese camino vamos a estar siempre juntos y no tengo ninguna duda que así lo seguiremos haciendo”, concluyó.

PROPAYS

Enmarcado en la política de descentralización planteada por el Gobierno, y con el objetivo de mejorar los servicios existentes se firmaron 20 convenios del PROPAyS por $ 838.203.776,02.

El detalle es el siguiente:

Trenel: Readecuación de alcantarilla en desagües oeste por $13.693.104.

Alta Italia: Revestimiento de canal a cielo abierto en hormigón armado Etapa 1. $50.025.674,71.

Uriburu: Ampliación de la red de agua potable. $78.628.440,67.

Perú: Instalación cisterna de 25.000 litros y renovación de la red de agua. $43.075.392,50.

General San Martín: Ejecución de desagües pluviales en Villa Bidou Etapa 1. $41.624.595.

Alta Atalia: Automatización remota del sistema de extracción, potabilización y distribución de agua. $29.782.068,80.

General Campos: Construcción de 1.100 metros de cordón cuneta y badenes. $25.014.325,60.

Quemú Quemú: Construcción cordones y badenes en barrio Este. $46.416.461,52.

Winifreda: Red de agua del barrio Altos de Winifreda. $34.518.384.

General Pico: Adecuación de la red de agua potable. $122.356.939,09.

Hilario Lagos: Adquisición e Instalación de Equipo de Osmosis Inversa. $8.952.277,76.

Adolfo Van Praet: Adecuación del servicio de agua potable Etapa 2. Instalación de sistema solar de extracción de agua. $26.206.524.

Doblas: Readecuación de desagües pluviales. $36.147.169.

Colonia Santa María: Construcción de 912 metros de cordón cuneta. $31.094.901,03.

La Humada: Ampliación de la Red de Agua Potable. $35.327.809,37.

Miguel Cané: Revestimiento en hormigón de canal pluvial, recambio de alcantarilla, ejecución de cordones y badenes. $47.593.900.

Ingeniero Luiggi: Reconstrucción de badenes en zona centro. $50.093.222,40.

Conhello: Construcción de 1.500 metros de cordón cuneta. $29.646.000.

General Acha: Conexión de 3 nuevas perforaciones al suministro de agua potable. $27.942.419,16.

General Acha: Construcción de acueducto para abastecimiento del sector este de la ciudad. $60.064.167,21.

PROMANCA

En el marco del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (PROMANCA) el Gobernador firmó dos convenios por un monto total de $46.231.635,38. Uno con la Municipalidad de General Pico para la ejecución de tareas de limpieza y mantenimiento de canales pluviales por $33.231.635,36; y otro con la Municipalidad de Quemú Quemú para la ejecución de tareas de limpieza y mantenimiento de canales pluviales por $13.000.000.

PROSEDEC

Con la Municipalidad de General Acha se firmó un convenio, en el marco del programa para el Sector de Desagües Cloacales (PROSEDEC), por un monto de $ 15.055.750 para la ampliación de la red cloacal. Por último, la Municipalidad de Macachín recibirá $15.182.500 para la obra de recambio de membrana en pileta de tratamiento de líquidos cloacales.