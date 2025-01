Satisfacción por los resultados del encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO).

Las autoridades de Empatel SAPEM se reunieron con dirigentes cooperativistas en la sede de la Federación Pampeana de Cooperativas para definir puntos en común con el objetivo de continuar mejorando los servicios de internet que ofrecen a sus usuarios.El presidente, Andrés Zulueta, y la vicepresidenta Analía Torres, dialogaron con los representantes de diferentes cooperativas de la provincia. Estuvieron dirigentes de las entidades de Santa Rosa, General Pico, Doblas, Arata, Rolón, Winifreda, Trenel, La Adela, Miguel Riglos, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi y Caleufú.En el encuentro Zulueta destacó el trabajo que hubo con el sector en el primer Plan de Conectividad y las expectativas que hay con el segundo puesto en marcha este año. “El impulso del gobernador Sergio Ziliotto y del Ministerio de Conectividad y Modernización fue clave para poder avanzar. El plan va a mejorar internet en diez localidades de las cuales seis tienen a cooperativas como proveedoras de internet”.“La meta en común no es un beneficio para la empresa o para las cooperativas sino para todos los vecinos. El año pasado hicimos un relevamiento que nos arrojó que hay 142 mil hogares conectados en La Pampa con un promedio de velocidad de 44 megas de descarga. A partir de ahí estamos trabajando con todo el sector de telecomunicaciones en aspectos que tienen mucho potencial para seguir mejorando. Estoy seguro que cuando repitamos ese estudio la diferencia se va a notar”, afirmó Zulueta.El titular de la empresa estatal provincial manifestó además que “en la agenda es inevitable hablar que nos toca un Gobierno nacional que no guarda simpatía con las empresas públicas y las cooperativas. Lamentablemente esa mirada no considera la importancia que tenemos para asegurar el acceso a internet en todos los rincones de La Pampa y que compartimos incluso con empresas pymes pampeanas”.

Baja en el precio del transporte de internet

Zulueta aprovechó la reunión para anunciar una importante reducción en el precio del transporte de datos, una medida que beneficiará directamente a cooperativas y empresas proveedores de internet que adquieren servicios de la empresa pampeana de telecomunicaciones. Este cambio busca fortalecer la conectividad, especialmente en las localidades más pequeñas de la provincia, donde el transporte de datos resulta esencial para garantizar el acceso a internet.

El transporte de datos permite a los proveedores ofrecer servicio en pequeñas localidades sin la necesidad de adquirir nuevos bloques IP, que actualmente son costosos y escasos. Empatel brinda a los proveedores una solución integral que incluye la venta de internet y el transporte de datos, permitiendo tratar varias localidades como si fueran una sola, al utilizar un único bloque IP. Esta ventaja también aplica a servicios de televisión por cable y plataformas de streaming, como SENSA y FLOW, cuando se requiere acceso a un cabezal o caché.

Aunque el transporte de datos no genera consumo adicional de internet, implica otros costos asociados, como el mantenimiento de la red, los equipos electrónicos utilizados y el trabajo de los técnicos. Por ello, la reducción en el precio estará disponible exclusivamente para los proveedores que actualmente compran internet a la empresa. Esto refuerza la estrategia de cuidar las inversiones realizadas por la provincia y proteger a los clientes que confían en la empresa como su proveedor principal.

“Se trata de cuidar a quienes nos eligen como proveedor principal. Si ofreciéramos el transporte de manera indiscriminada, algún proveedor podría adquirir internet más barato de una multinacional y utilizar nuestra red sin aportar valor, lo cual sería incompatible con nuestro compromiso de fortalecer la conectividad provincial. Lo que más nos diferencia de otros mayoristas es nuestra red, que llega a localidades donde otros no llegan gracias a las inversiones de la provincia”, explicó Zulueta.

Esta medida, no necesariamente se reflejará en una reducción inmediata en los abonos de los usuarios finales, pero busca mejorar la calidad del servicio y fomentar el interés de cooperativas y proveedores en invertir en localidades pequeñas. Según un relevamiento realizado por la empresa, las tarifas finales en La Pampa ya son altamente competitivas a nivel nacional, y esta reducción contribuirá a consolidar esa ventaja.