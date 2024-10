El mandatario provincial participó de la reunión del Consejo Asesor de la Agencia CITIA, donde aseguró que el Estado “va a seguir invirtiendo en ciencia y tecnología” y consideró que el desafío es marcar el rumbo en incorporarlas aún más a la producción.  

El Consejo Asesor de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta (CITIA) se reunió este martes en el Polo Tecnológico de General Pico con la presencia del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. “Esto se ha trasformado en políticas de Estado que no se tocan, son parte y patrimonio de todos, no del gobernante de turno. En esa convicción, no tengan ninguna duda que vamos a seguir apostando cada vez más en la inversión en la ciencia y la tecnología porque es uno de los caminos que es parte del desarrollo que todos compartimos”, aseguró el Gobernador al tiempo que destacó las 40 empresas que forman parte de la red del Polo Científico-Tecnológico.Además de Ziliotto, participaron la vicegobernadora Alicia Mayoral; la ministra de la Producción, Fernanda González; la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; la directora Ejecutiva de CITIA, Verónica Duarte; los diputados provinciales, Hernán Pérez Araujo y Julián Aguilar; la vicerectora de la UNLPam., María Emma Martín; entre otras autoridades. De la segunda reunión del Consejo Asesor de CITIA hubo representantes de CONICET, CACIP, CAME, UNILPa, UNLPam, INTI, INTA y CGT.

Planificación y desarrollo

El gobernador Ziliotto afirmó que el Polo Científico-Tecnológico y la Agencia CITIA “es consecuencia de lo que planificamos y marca que estamos en el camino correcto. Es una decisión política e ideológica de decir hacia dónde va la provincia de La Pampa. Actuamos en consecuencia con la búsqueda del desarrollo de toda la sociedad, más allá de su nivel económico o su realidad ideológica. Y para eso el único camino es la producción y el trabajo”.

Habló de la “articulación entre lo público y lo privado. A pesar de que los grandes centros de generación de conciencia comunican que hay que profundizar la grieta para que algunos sectores les vaya bien, acá siempre hay que trabajar lo público y lo privado. Cuando planteamos que no puede existir lo público sin lo privado, tampoco lo privado sin lo público, es lo que llamamos sinergia, un equilibrio, donde cada uno de los sectores haga lo que le corresponde”, planteó.

El mandatario provincial se refirió a la eficiencia que debe tener el Estado. “Eficiencia no puede ser solo una palabra del privado, el Estado debe y puede ser eficiente. El objetivo es que a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a los procesos productivos generemos mayor rentabilidad. A partir de mayor eficiencia lograr competitividad y cómo la tecnología le puede poner valor agregado a una producción primaria”, afirmó.

Dejó un párrafo sobre la decisión de crear la Agencia CITIA. “Creo que no nos equivocamos cuando decidimos ese camino, de cómo la provincia de La Pampa debía tener una organización público-privada con actores institucionales donde estén absolutamente todos representados. No dejarnos vencer por esa tendencia del individualismo. La única salida es colectiva. Siempre lo hemos dicho, especialmente en las crisis, sean sanitarias, económicas o políticas, siempre la salida es colectiva”, aseveró.

“Esto se ha trasformado en políticas de Estado que no se tocan, son parte y patrimonio de todos, no del gobernante de turno. En esa convicción, no tengan ninguna duda que vamos a seguir apuntando cada vez más en la inversión en la ciencia y la tecnología porque es uno de los caminos que es parte del desarrollo que todos compartimos”, concluyó.

“El Consejo Asesor es estratégico”

La agencia CITIA es un organismo creado por ley para promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la generación de conocimiento y la innovación abierta en La Pampa. Se puso en marcha en el año 2022 y busca fortalecer y elevar la productividad, la competitividad, la equidad y la sustentabilidad de las tramas del valor productivo de la Provincia mediante las ciencias, las tecnologías las innovaciones.

“La función principal de la Agencia CITIA es administrar esta infraestructura que es el Polo Científico-Tecnológico de General Pico. La idea de esta Agencia es poder generar instrumentos que permitan desarrollar el financiamiento y la articulación entre los diferentes actores que están dentro del ámbito científico-tecnológico del sector privado y del sector público, siempre pensando en fortalecer y poder desarrollar un sistema provincial de ciencias, tecnologías e innovación”, explicó la ministra de la Producción, Fernánda González.

Comentó que “el Consejo Asesor es estratégico porque está representando parte del sector privado, del sector empresarial, el sector público y al ámbito científico-técnico. Y de acá tiene que surgir y convalidar ideas para poder llevarlas a territorio”.

Mencionó que “este es año difícil para la ciencia, donde carecemos de financiamiento a nivel nacional, no tenemos el acompañamiento que veníamos teniendo todos estos años para llevar adelante distintas políticas públicas, entonces es el momento donde más que nunca tenemos que tratar de articular y de acompañar todo lo que se realiza en cada uno de los ámbitos para poder tener un sistema científico, tecnológico y de innovación de la provincia de La Pampa”.

“Diversificar la matriz productiva”

La directora Ejecutiva de CITIA, Verónica Duarte explicó los inicios de la Agencia, cómo se fueron organizando y los resultados obtenidos. “El objetivo es promover el desarrollo científico y tecnólogico con una palabra clave, que tiene que ver con la política pública, que es la diversificación de la matriz productiva”, aseguró.

Recordó que en la carta intención pidió que “se trabaje en cinco vectores de desarrollo: energía, industria 4.0, salud, cambio climático y economía del conocimiento”. Destacó la vinculación con la Universidad Nacional de La Pampa y la puesta en marcha de las empresas.

“Desde el inicio se presentaron 40 ideas. Equipos se presentaron al Polo diciendo tengo una idea. Hoy tonemos 12 proyectos incubados en distintas áreas temáticas, cinco presenciales en el Polo y siete virtuales distribuidos en el territorio pampeano”, detalló.

Duarte remarcó el significado que tiene el Polo Científico-Tecnológico: “es generar articulación entre las empresas e industrias y suma porque se genera la oportunidad de vinculación y no pasa por la plata. Esa red del Polo hoy tiene 37 empresas asociadas de la Provincia y tres empresas invitadas que no son de La Pampa. Esta red se potencia, tiene reuniones y nos permite conocer la realidad de las empresas de la Provincia”.

En cuanto al financiamiento, explicó que “hay cinco empresas asistidas con líneas de créditos, pero hoy está todo parado por decisión del Gobierno nacional”. Por otro lado, hay activas acciones de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Gobierno provincial, a través de obras públicas, para poner operativa una nueva nave que va a estar vinculada a la ya existente”.